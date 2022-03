Horner: a legrosszabb rémálmunk vált valóra

Nullázással kezdte az évet az egyéni bajnokság címvédője, Max Verstappen mellett ráadásul a legvégén Sergio Perez is feladni kényszerült a futamot, a két autó meghibásodásának oka pedig egyforma volt.

A bikások csapatvezetője igyekezett a pozitívumokat is nézni a verseny után, de csalódottságát azért nem tudta leplezni. „Nem is emlékszem, mikor történt velünk utoljára ilyesmi, és nyilván ez egy valóra vált rémálom.”

„Elképesztően csalódást keltő az, hogy nemcsak Maxszal buktuk a dobogót, de az utolsó körben Checóval is. Megcsinálta a nehezét az 1-es kanyarig. Maga mögött tartotta Lewist. Jövő héten azonban visszavágunk. Az alapok legalább erősek.”

Horner tudta, hogy Verstappen sem fog sokáig lovagolni ezen a kiesésen, még ha nem is jött ez jól számukra a legelső versenyen, ahol egyébként egy ideig még a győzelemért is tudtak harcolni Charles Leclerc ellen.

„Természetesen ő is nagyon csalódott, viszont pragmatikus is, szóval tudja, hogy az autó jó. Most csak úrrá kell lennünk a problémákon, hogy jövő héten vissza tudjunk vágni.” Ami pedig Verstappen kormánnyal kapcsolatos nehézségeit illeti, az az utolsó kerékcsere után jelentkezett, vélhetően azért, mert rosszul engedték le az autó elejét az emelőről.

A Red Bull összességében egy kicsit lassabbnak tűnt a futamtávon a Ferrarinál, az első kerékcserét követően Verstappen és Leclerc azonban komoly csatározásba kezdtek, köszönhetően a holland elévágási kísérletének.

Miután abból a remek párharcból végül a ferraris jött ki győztesen, a Red Bull a második cserénél is megpróbálta ugyanezt véghezvinni. Akkor azonban már nem volt annyira sikeres a kísérlet, Verstappen pedig mérgesen mondta a rádióban, hogy csapata nem hagyta őt eléggé a gázba taposni a kivezető körén.

Horner próbálta racionálisan szemlélni ezt a helyzetet, és kihangsúlyozta, hogy érzése szerint akkor sem tudták volna megtartani a vezetést, ha sikeres elévágást hajtanak végre Leclerc-rel szemben.

„A helyzet az, hogy mindig van egy egyensúly. Amit az elején kiveszel a gumikból, azt a végén elveszíted. Talán egy kicsit alábecsültük az elévágást, de szerintem a Ferrarinak megvolt a tempója ahhoz, hogy visszaelőzzenek minket a pályán.”

„Egyszerűen mi nem voltunk ma elég gyorsak. Az viszont biztató, hogy legalább csatára tudtuk őket kényszeríteni. Erre lehet építeni, de muszáj orvosolnunk a problémákat, melyek a kiesésekhez vezettek” – zárta gondolatát Horner.

Ez okozta a Red Bull-osok kiesését