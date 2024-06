Horner a kritikák után védelmébe vette a „sokat követelő” Verstappent

Közel két évnyi dominancia után egyértelművé vált, hogy az idei szezon közel sem lesz olyan egyszerű menet a bikások számára, mint az előzőek. Bár az évet ismételten nagy fölényben indították, az utóbbi négy-öt hétvégén világossá vált, hogy a riválisok nincsenek messze.

Ez pedig látszólag a Red Bull háza táján is hibákhoz és némi bizonytalansághoz vezetett, Verstappen pedig többször is kijelentette, hogy jobb munkát kell végezniük, ha továbbra is az élen akarnak maradni. Miközben az RB20-as látszólag nehezen birkózik meg a kerékvetőkkel és az aszfalt egyenetlenségeivel, egyéb technikai gondok is felütötték a fejüket.

Elég csak az ausztráliai fékhibára, vagy a kanadai ERS-hibára gondolni. És ugyan Verstappen még ezen nehézségek ellenére is képes futamgyőzelmeket szerezni, de azok már közel sem olyan egyértelmű és könnyed sikerek, mint tavaly. Ez alapján pedig nem csoda, hogy a háromszoros bajnok többet vár csapatától.

Azt Horner is elismerte, hogy Kanada alapvetően „kemény hétvége” volt számukra, miközben a szerelők remekül dolgoztak, hiszen gyorsan ki tudták cserélni Verstappen erőforrását.

Amikor a csapatfőnököt arról kérdezték, versenyzője egyre frusztráltabb-e, figyelembe véve néhány megjegyzését, Horner így felelt: „Egy bajnokság ideje alatt néha meggyűlik a bajod különböző dolgokkal. Max pedig egy sokat követelő ügyfél, akárcsak mindenki más a csapatban, szóval ő csak annak ad hangot, amit mi is érzünk. Mindenki kiválóságra törekszik. Ilyenek vagyunk és ezt is akarjuk elérni.”

Hogy ezek után milyen mederben folyik tovább az idei szezon, azt igazán érdekes lesz látni, hiszen Kanadában a Mercedes is komoly életjelet adott magáról, így könnyen előfordulhat, hogy a folytatásban már négy istálló küzd majd a győzelmekért, ez pedig azt jelenti, hogy a Red Bullnak is komolyabban oda kell tennie magát, ha meg akarják tartani a bajnoki címeket.

Max Verstappen Le Mans-ban? Állítólag nagy rá a kereslet...