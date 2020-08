Horner: a kérdés most az, mi is megcsinálhatjuk-e a Racing Point trükkjét az AlphaTaurival

A Red Bull Racing a Forma-1-be lépése után egyből különleges helyzetbe került, ugyanis miután 2005-ben felvásárolták a Jaguart, egy évre rá a Minardit is megszerezték, és Toro Rosso néven egy második csapatot is alapítottak, ezért az ügyfélcsapatok kérdése mindig is érdekes volt a számukra.

„Egy szép nagy kötegnyi papír érkezett ma (a Racing Point ügyével), úgyhogy most meg kell vizsgálnunk a lehetséges következményeket, mert egy sokkal nagyobb témáról van itt szó, mint pár fékhűtővezetékről” – nyilatkozta a Red Bull csapatfőnöke.

„Arról szól ez az ügy, hogy lemásolhatsz, és újraalkothatsz-e egy egész versenyautót. Természetesen ha ez a lehetőség megnyílik, akkor miért ne csinálnánk meg mi is ugyanezt az AlphaTaurival jövőre?”

„Nagyon világosan meg kell értenünk, hogy ez szabályos-e, vagy sem, mert én szerintem ha már a partneri megállapodásokról van szó, akkor én még tovább mennék, és eladnám az egész autót.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ugyanakkor ilyen esetben ők egyáltalán nem számítanak konstruktőrnek, nem szabadna, hogy időt töltsenek a szélcsatornákban, nem szabadna, hogy megkapják a konstruktőriségért járó pénzügyi előnyöket.”

„Szóval egyáltalán nem csak pár fékcsőről van szó, ez egy sokkal komolyabb téma, ezért több jogászunknak is át kell rágnia magát ezen, hogy megértsük a helyzetet, és én fogom megkapni erről az összegzést.”

Horner azt is elmondta, hogy nem tartja összeférhetetlennek a Forma-1 szellemiségével azt, hogy autókat adjanak el privát csapatoknak, de elismeri, hogy ennek elfogadása egyáltalán nem egyértelmű cél a Forma-1-en belül sem.

„Mindig is mondtam, hogy nekem nincs problémám azzal, ha autókat adunk el az ügyfélcsapatoknak, és egy kiscsapat számára ez a leggyorsabb út a versenyképességhez (lásd Haas).

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ugyanakkor ezesetben az a bizonyos csapat nem számít konstruktőrnek, csak egy ügyfél, itt pedig van egy kis probléma, ugyanis a Concorde egyezményben foglaltak szerint a konstruktőrök jogosultak a nyereménypénzre.”

„Amennyiben engedélyeznénk az ügyfélcsapatokat, ezt teljes egészében fölül kéne írni, és szerintem a Forma-1 egyik legnagyobb kérdése most, hogy ebbe az irányba akarunk-e menni.”

A jelenlegi Concorde egyezmény 2020 végén lejár, azonban egyelőre egyetlen csapat sem írta még alá a 2021-től érvényes megállapodást. Többek között ezért is kérdéses még mindig Haas jövője, mert a tulajdonos Gene Haas-nak újabb 5 évre kellene elköteleznie magát.

Ajánlott videó: