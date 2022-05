Horner: a Ferrari nem szurkálódik úgy, mint Wolff

A 2021-es Forma-1-es szezonban ahogyan egyre szorosabb lett a bajnoki csata Lewis Hamilton és Max Verstappen között, úgy mérgesedett el a két csapatfőnök, Toto Wolff és Christian Horner kapcsolata is, ami személyeskedésektől sem volt mentes.

Annak ellenére, hogy idén a Ferrari ellen harcolnak hasonló intenzitással a pályán, egyelőre senki nem adott kifejezetten ellentmondásos nyilatkozatot, vagy szállt volna bele valamilyen fenyegetéssel a másik félbe.

„Mattia egy rendes fickó” – nyilatkozta Horner Miamiban arra a kérdésre, hogy ő is másmilyennek találja-e az idei bajnoki csatájukat. „A Ferrari másmilyen ellenfél.”

„Ugyanakkor már most leírjátok Totót, pedig van még idejük arra, hogy ő is visszatérjen a főszínpadra. Mi azonban most is csak saját magunkkal foglalkozunk, nekünk 9 ellenfelünk van.”

„Tavaly tele volt szurkálódással az év, mind a pályán, mind azon kívül, idén azonban mindenki azzal foglalkozik, mi történik a pályán, a versenyzés szerintem pedig remek volt Max és Charles között.”

„Különösen az első pár verseny volt lenyűgöző, és ha továbbra is ennyire szoros lesz a küzdelem, akkor elkerülhetetlen, hogy az idegek egyszer elpattanjanak, ahogyan a tét és a nyomás is nagyobb lesz. Egyelőre azonban fair versenyzést láttunk, és mint mondtam, szerintem még a Mercedes is csatlakozni fog a küzdelemhez.”