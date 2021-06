Hoppá: rendesen eleredt az eső a francia F1-es pályán! (kép)

Magyar idő szerint körülbelül 3 óra múlva, vagyis 15 órakor fog indulni a Forma-1-es Francia Nagydíj, és néhány napja már lehetett hallani arról, hogy van egy kis esély a vasárnapi esőre a Paul Ricard-pályán.

A Motorsport és az Autosport szakírója, Adam Cooper pedig a francia paddockból arról számolt be, hogy rendesen el kezdett esni az eső a pályán, és ha el is áll az eső a Forma-1-es rajt kezdetéig, a kerékvetők akkor is vizesek maradhatnak.

A Forma-3 mezőnye is a helyszínen tartózkodik, és a 11:45-től induló főfutam is nedves körülmények között kerül megrendezésre, nem meglepő módon esőgumik vannak az autókon és már több megpördülést, hibát is láthattunk.

Adam Cooper képe a lenti Twitter-bejegyzésben tekinthető meg, és érdekes lesz figyelni, hogy mennyire marad nedves a pálya a Forma-1-es verseny kezdetére.

Update: Közben elállt az eső, a pálya állapotán pedig sokat javított a Forma-3-as futam.

