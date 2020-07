Hoppá: egy újabb meglepetéshelyszínnel bővülhet a Forma-1 naptára

Nagyon úgy tűnik, hogy a koronavírus miatt a Forma-1 mezőnye idén javarészt Európában fog versenyezni. Rengeteg európai verseny lesz, annak ellenére, hogy Monaco, Franciaország és Hollandia már bejelentette, idén biztosan nem rendeznek nagydíjat.

Eddig három versenyt rendeztek meg az F1 2020-as szezonjában, köztük Magyarországgal. A Red Bull Ring két futamnak adott otthont, és Silverstone is erre készül a következő két hétben, majd a csapatok többek között Belgiumba és Olaszországba is ellátogatnak.

Remek hír, hogy Mugello debütálását már megerősítették, és Imola lehet a következő, ami azt jelenti, hogy egyedülálló módon három különböző olasz futam lehet, ráadásul két legendás helyszínnel. Imola egy nagyon hosszú kihagyást követően térhet vissza.

Mugello mellett debütáló lehet még Portimao, ahol évekkel ezelőtt az F1 már tesztelt, de versenyezni még soha. Két nagyon izgalmas aszfaltcsík, ami teljesen új lesz a rajongók számára, és talán még nézők is lehetnek a lelátókon.

A RaceFans közben arról ír, hogy a Nürburgring lehet a másik nagy beugró. Nagyon sokan szeretik a német pályát, akik készen állhatnak arra, hogy ott legyen a szervezők között. Eddig javarészt csak Hockenheimről lehetett hallani, és meg is erősítették a tárgyalásokat.

A RaceFans úgy tudja, hogy a Német Nagydíj egykori otthona, a Nürburgring is helyet kaphat a csomagban. Sőt, a pálya szóvivője már meg is erősítette a tárgyalásokat az F1 vezetőivel. Eddig csak 10 futamot jelentettek be szeptember végéig. A nürbugringi pálya például 7 éve rendezett legutóbb F1-es nagydíjat, amin Sebastian Vettel volt a győztes a Red Bull Racing színeiben.

A Nürburgring azon három helyszín egyik lehet, amik várhatóan az Orosz Nagydíjat követik. Mindhárom helyszín nem volt az eredeti terv része 2020-ra. A Portugál Nagydíj is ott lehet. Legutóbb 1996-ban versenyzett ott a mezőny, még Estorilban.

