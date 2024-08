Honfitársa szerint Stroll nagyon is megérdemli, hogy az F1-ben legyen

Stroll mindig is sok kritikát kapott a Forma–1-es szereplése miatt, hiszen vannak, akik egyszerű fizetős versenyzőnek titulálják őt, mivel csak az édesapja révén versenyezhet a sorozatban. Az igazság ettől persze elég távol áll, de az is tény, hogy Lawrence Stroll rengeteget segített fia pályafutásának egyengetésében.

A kanadait sokszor hasonlítják össze aktuális csapattársával is, a kép pedig legtöbbször nem fest túl jól, főleg nem Fernando Alonso mellett, aki tavaly elég komoly verést mért fiatalabb márkatársára. Idén azonban némileg változni látszik a helyzet, Stroll ugyanis a szezon első harmadát követően egészen jól kezdett menni, bár ez a szerzett pontok tekintetében nem feltétlenül mutatkozik meg.

Stroll kapcsán az is gyakori kritika, hogy az általában gyenge teljesítménye és a ritka villanásai egyszerűen nem elegendőek ahhoz, hogy hosszabb távon is az F1-ben maradjon, de mivel édesapjáé az Aston Martin, így tulajdonképpen bérelt helye van.

Hiába azonban mindez, Villeneuve, aki egyébként a múltban többször is keményen beleszállt Strollba, most valamiért arról beszélt, hogy szerinte a 25 éves pilóta megérdemli a helyét a rajtrácson.

„Lance Stroll egyike azon versenyzőknek, akik a leginkább megérdemlik a helyüket, mivel az apja megvásárolta a csapatot. Persze, hogy megérdemli. Az Aston Martin [korábban Force India] csődbe is mehetett volna, ha nincs Lawrence Stroll, ezért megérdemli, hogy a fiát alkalmazza és az F1-ben tartsa, ennyire egyszerű” – mondta Villeneuve egy online kaszinónak.

„Lance ráadásul nem utolsó, és tempóban sem marad el annyira. Hozni tudja Fernando Alonso szintjét. Mióta Alonso aláírta új szerződését a csapattal, nem megy neki annyira, és Lance tűnik azóta a jobb pilótának.”

’97 bajnoka ettől függetlenül azért azt is elmondta, hogy Strollnak a folytatásban is hoznia kell ezt a szintet, hogy igazolni tudja, valóban helye van a 20 fős mezőnyben. „Lance tudja, hogy azért van az F1-ben, mert az apja megvette a csapatot. Most meg kell mutatnia, hogy gyors.”

„Látnia kell, hogy voltak más milliomos versenyzők is, akiknek hasonló lehetőségeik voltak. Ott volt Ayrton Senna, Niki Lauda vagy Lando Norris. Lance szerencsés, de ezzel nincs semmi baj, és meg kell mutatnia, hogy gyors is tud lenni” – vélekedett Villeneuve.

Alonso kapcsán eközben a saját honfitársa beszélt arról, hogy Adrian Newey esetleges érkezése a lehető legjobb hír lenne a kétszeres bajnok számára.