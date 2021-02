Honfitársa szerint Alonso rendben lesz Bahreinre

Alonso a múlt héten szenvedett kerékpáros balesetet, miután egy autóval ütközött edzés közben. Ugyan ez csak nézőpont kérdése, de igazán komoly sérülése nem keletkezett, így ha minden jól megy, akkor ez az incidens nem veszélyezteti a visszatérő spanyol szezonkezdését.

Az Alpine is arra számít, hogy Alonso fel fog tudni épülni, és hamarosan talán már az edzéseket is újrakezdheti. A pilóta honfitársa, a korábbi mclarenes és ferraris csapattárs, Pedro de la Rosa is azon a véleményen van, hogy Alonsónak „lesz ideje felépülni” Bahrein előtt.

„Fernando rendben van, és még van egy egész hónap addig, szóval részt vehet majd a teszteken. A sisak persze szorosan fogja az állat is, ráadásul menet közben komoly felfelé ható erők jelentkeznek, de azért bíztató, hogy csak az állkapcsával és néhány foggal van gond” – mondta de la Rosa a Marcának.

„Ez azt jelenti, hogy a gyógyulás nem lesz olyan hosszú, de persze befolyásolni fogja Fernandót, mivel jelenleg nem tud készülni a szezonra.” Juan Rey Biel, maxillofaciális sebészeti specialista ugyanannak a forrásnak elmondta, hogy Alonsónak antibiotikumokat kell szednie, de kb. két hét múlva már ismét edzésbe állhat.

Közben egy spanyol újságíró, Carlos Miguel így fogalmazott: „Alonso öt vagy hat nap múlva szeretne visszatérni az edzésekhez. Jó hangulatban van, barátokkal beszélget, és válaszol az üzenetekre. Több nehéz nap is áll még előtte, de a felső állkapocs gyorsabban gyógyul, mint az alsó.”

Egy másik specialista szerint, miután a csontot helyrerakták, maga a felépülés már nem olyan lassú, és négy hét múlva akár teljesen helyre is állhat a törés. Ezek tehát a kétszeres bajnok jelenlegi kilátásai. Ha szép ütemben folytatja a gyógyulást, akkor vélhetően tényleg nincsen veszélyben a szezonkezdése.

