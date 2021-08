Honda: Verstappen miatt gyorsultak fel a fejlesztéseink!

A Red Bull Racing 2019-ben lett a Honda motorpartnere, és már az első közös szezonjukban három futamgyőzelmet tudtak szerezni, idén pedig harcban vannak az egyéni és a konstruktőri világbajnoki címért is.

A Honda ügyvezető igazgatója, Jamamotó Maszasi a RacingNews365-nek adott nyilatkozatában a Red Bull-pilóta Max Verstappent méltatta.

„Verstappen nagyon népszerű Japánban. Az emberek tudják, hogy Max és Lewis is nagyon precíz pilóta. Az viszont nagy különbség, hogy régebben a Forma-1 nagyon népszerű volt Japánban, most viszont már nem annyira. Mindenki ismeri Sennát és Prostot, de az F1 most már kevésbé népszerű.”

„A négy, Honda-motorral versenyző pilóta közül Max nem tartozik a mérnökök közé, viszont az ő visszajelzései a legpontosabbak. Ami azt illeti, 2019-től kezdve, amikor elkezdtünk együtt dolgozni Maxszal, a fejlesztéseink felgyorsultak a visszajelzései miatt.”

Amikor arról kérdezték Jamamotót, hogy lát-e hasonlóságokat Fernando Alonso és Max Verstappen között, azt mondta, erre azért nehéz válaszolni, mert teljesen más helyzetben voltak a visszatérésük utáni első években a McLarennel, mint később a Red Bull-lal.

„Eleinte nem voltunk elég felkészültek. Nagyon későn kezdtük el a motorfejlesztést a Mercedeshez képest, talán 3-4 év hátrányból indultunk. Szóval nehéz feladat volt a felzárkózás” – mondta Jamamotó.

