Honda: tavaly Verstappen még egyedül volt, most viszont már kettő a kettő ellen mennek

A Francia Nagydíjon mind a négy Honda-motoros autó szépen teljesített, és hárman közülük pontokat is szereztek, miközben Juki Cunoda a bokszból rajtolva a 13. helyig tudott feljönni. Ez természetesen tetszett is Tanabénak, aki elégedett volt az eredménnyel.

Perez teljesítményéről pedig külön megemlékezett, miután rákérdeztek nála, hogy mennyit jelent nekik az, hogy a kétszeres futamgyőztes egyre jobb és jobb lesz, ahogyan összeszokik az autójával. „Mióta a Red Bull partnerei vagyunk, Verstappen egyedül nézett szembe a Mercedesszel.”

„Perez azonban idén csatlakozott hozzánk, és folyamatosan növeli a tempót. Jól ment a futamon, még ha az időmérője nem is jött össze annyira. Azerbajdzsánban, amikor Verstappen kiesett, ő megszerezte nekünk a győzelmet. Most is jó volt, a negyedikről indult, és kellően jó munkát végzett.”

„Tavaly Verstappen még egyedül volt a Mercedes ellen, most azonban már kettő a kettő ellen zajlik a küzdelem. Ha a helyzet hasonló lett volna a korábbiakhoz, akkor Hamilton talán ingyen kiállhatott volna megint kerékcserére. Perez viszont ott volt, így ezt nem tehették meg.”

„Ebben az értelemben ki tudjuk használni a csapatmunkát, a szerelőket, a mérnököket, a stratégákat és a pilótákat. Az ő jelenléte igazán fontos a jövőre nézve, hogy konstruktőri és egyéni címet is tudjunk nyerni. Jó lenne, ha úgy tudnánk versenyezni, hogy demonstráljuk az erősségeinket” – dicsérte a mexikóit a Honda technikai igazgatója.

