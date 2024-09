Hónapról-hónapra: Így csábította magához az Aston Martin Adrian Newey-t

Adrian Newey elismerte, amikor úgy döntött, elhagyja a Red Bull csapatát, nem tudta, hová vezet jövője a Forma-1-ben. Számos opció volt az asztalán más csapatok révén, de az F1-en kívüli projekteket és még a nyugdíjba vonulást is fontolgatta.

A bejelentést kísérő keddi bemutatóján Newey elmondta, új kihívást keresett. A Red Bullt segített középcsapatból bajnokká változtatni, majd a 2022-es szabályváltozásokat kihasználva újra egyeduralkodót csinált belőlük. Új szerepében az Aston Martinnál – hivatalosan ügyvezető műszaki partner – ismét megpróbál aranyat lelni és a nagy nevű márkát a mezőny élére állítani.

Newey beszélt arról a hosszú időszakról, ami alatt eldöntötte, hogyan tovább. Miután 2022-ben jobban belefolyt a Red Bull-projektbe, 2023-ban és 2024-ben hátrébb lépett, így az, hogy ismét egy dolgosabb szerepköre van, szintén tényező volt.

Azonban a pletykák arról, hogy Newey távozhat a Red Bulltól már márciusban, a csapaton belüli, Christian Horner és Helmut Marko közötti belharc közepette, amit a Horner ellen februárban helytelen viselkedés miatt indított vizsgálat csak felerősített, szárnyra keltek.

Hogy ennek volt-e bármi következménye Newey részéről, valószínűleg sosem fog kiderülni, de azt lehetett tudni, hogy a repedések ekkor kezdtek el terjedni a Red Bull GmbH thai és osztrák oldala közötti konfliktussal.

Március – az első hírek arról, hogy kétséges Newey hosszútávú jövője a Red Bullnál

Miután az Ausztrál Nagydíjon nem volt ott – mint kiderült, ez előre tervezett volt -, beindultak alaptalan találgatások arról, hogy Newey egy másik projekthez kerülhet át. Arról kezdtek el terjedni pletykák, hogy minden idejét a Red Bull RB17 hiperautójának szentelheti, de aztán két hét múlva visszatért a Japán Nagydíjon.

Ekkor tette meg azonban az első lépést Newey felé az Aston Martin. Talán pont a Red Bull pályán kívüli káoszát kihasználva Lawrence Stroll állítólag masszív összeget kínált fel neki a költözésért cserébe, azt a kihívást kínálva neki, hogy a 2024-es autójával nem éppen repülőrajtot vevő Aston Martint az élre állíthatja.

A probléma ezzel az volt, hogy Newey éppen 2023-ban írt alá hosszabbítást a Red Bullnál és a korábban a Williams és a McLaren műszaki vezetőjeként tevékenykedő tervező az év végén ki is jelentette, hogy nem tervez elmenni onnan. Egy idő után azonban egyértelművé vált, hogy változnak a dolgok...

Április – Newey Szuzukában úgy dönt, elhagyja a Red Bullt

Az Aston Martin Newey-nak tett ajánlatáról szóló pletykák elkezdtek kígyózni, de a hónap végéig nem vált egyértelművé, hogy otthagyja a Red Bullt. Amikor Newey azonban Szuzukában ismét a pálya mellett volt, úgy érezte, már döntött:

„Úgy éreztem, új kihívás kell, szóval április vége felé úgy döntöttem, valami mást kéne csinálnom. Sok időt töltöttem Mandyvel, a feleségemmel, arról beszéltünk, oké, mi a következő? Körbejárjuk vitorlással a világot, vagy valami mást, benevezünk az Amerika-kupára? Amikor eldöntöttem, hogy kiszállok a Red Bullból, ami nagyjából áprilisban, a szuzukai hétvége alatt történt, gőzöm se volt, mihez akarok kezdeni.”

A Motorsport.com április 25-én írt arról, hogy Newey elhagyhatja a csapatot, bár a szerződése alapján akár 2027-ig is várni kellhet, mielőtt egy másik csapat leigazolhatja. A szerződése 2025-ig szólt, 12 hónapos felmondási idővel. De nem volt messze a megoldás erre sem.

Május – A távozás hivatalos, de merre tovább?

A Red Bull május elsején bejelentette, hogy az ő és Newey útjai különválnak. A 65 éves mérnök egyre kevesebb pálya melletti munkát kap és inkább az RB17-es befejezésére koncentrál, a csapat pedig abba is beleegyezett, hogy a szerződését előbb felbontják, így 2025 márciusában elhagyhatja a Red Bull Technologiest. Ez azért fontos, mert így dolgozhat következő csapata 2026-os autóján.

Az Aston Martin már korábban bedobta a kesztyűt, de a fő kérőnek a Ferrarit tartották sokan. Az olasz gárda a 90-es, a 2000-es, a 2010-es években végig harcolt Newey ellen, majd 2022-ben ismét, így a két óriás egyesülése ismét lehetőséggé vált. A jövőre a Ferrarinál versenyző Lewis Hamilton kijelentette: „Ha van lista azokról, akikkel szeretnék együtt dolgozni, ő mindenképp a tetején lenne.”

A Williams szintén bejelentkezett érte, talán kicsit túl optimistán. A csapatfőnök, James Vowles odavolt az ötletért, hogy Newey-t visszacsábítsa Grove-ba és ott folytassák, ahol 1996-ban abbahagyták: „Hanyag lennék, ha nem beszélnék vele, ennyire egyszerű.”

A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown elbagatellizálta a Newey-ügyet, mindenesetre a Red Bullnak kicsit odaszúrt, mondván: „Valószínűleg ő csak az első dominó, aki eldől, legalábbis a repkedő önéletrajzok alapján.” A Mercedes szintén megvizsgálta Newey leigazolásának lehetőségét, de végül ellene döntöttek – inkább James Allison mellett maradtak.

Június – Az Aston Martin gyárába tett látogatás meggyőzte Newey-t

Ekkor Newey még gondolkozott azon, egyáltalán az F1-ben maradjon-e, bár csapata (Eddie Jordannel az élen) komoly megbeszéléseket folytatott a Ferrarival és az Aston Martinnal. Végül június végén döntött úgy, hogy egy „ember és gép”-sportágban akar maradni:

„Mi az emberek és gépek csúcsa? Egyértelműen a Formula 1. Szóval igen, az Amerika-kupa továbbra is érdekel, továbbra is érdekel egy csomó másik dolog, de ha az ember és gép az, amit csinálni akarok, akkor akár maradhatok is annak a csúcsán, ha ennyire akarnak engem.”

Newey-t ekkor hívták meg egy magánlátogatásra az Aston Martin új létesítményeibe. Az első épület ekkor már készen volt, a második és harmadik pedig már majdnem készen. Lenyűgözte, amit látott, nem csak azok mérete, de az elrendezés és az, ahogy „megmutatták Lawrence elszántságát”, aki a saját pénzét fektette ebbe. Az, hogy egy új szélcsatorna megépítésével akarta segíteni a csapatot, külön imponálhatott neki. Stroll így idézte fel a látogatás szerepét Newey döntésében:

„Szerintem hatalmas volt. Elég nehéz megérteni, vagy elmagyarázni, milyen nagyszerű ez a három épület, ha az ember nem maga látogat el oda. Nagyon nagy része van abban, hogy bajnokcsapatot csináljon belőlünk. A régi eszközünkkel semmiképpen sem lettünk volna bajnokok, szóval muszáj volt megépíteni ezt, hogy megmutassuk, komolyak a győzelmi szándékaink. Adriant elhozni szintén kritikus volt.”

Július és augusztus – A pletykák elhalnak, Newey pedig az RB17-re koncentrál

A túra után már egyértelműen az Aston Martin volt a favorit Newey leigazolására, miközben a Ferrari szerenádjai elhalkultak. A Red Bull menedzsmentjével kötött megállapodása szerint azonban döntését nem jelenthette be szeptemberig. Az Aston közben bejelentette Andy Cowell érkezését vezérigazgatóként és Enrico Cardiléét műszaki igazgatóként.

Newey közben a Red Bull RB17-tel volt elfoglalva, melyet a Goodwood Festival of Speeden lepleztek le. Az autó ekkor még nem volt teljesen kész, még a prototípusokat gyártották a pályán való teszteléshez. A versenyhétvégék alatt közben Newey a pilóták visszajelzéseit bújta, valamint a Red Bull RB17 50 közútra szánt példányának vásárlóitól érkező kérésekre reagált.

Szeptember – Az Aston Martin bejelenti Newey leigazolását

A gyárukban tartott eseményükön az Aston Martin bejelentette, hogy Newey ügyvezető műszaki partnerként és részvényesként csatlakozik a gárdához. Newey innentől kezdve a különböző mérnöki agytrösztök – Dan Fallows, Luca Furbatto, az érkező Enrico Cardile és egyebek – számára jelöli ki az irányt, hogy 2026-ban bajnokok legyenek.

A Ferrari gyakorlatilag kiszállt a versenyből. Bár jelentős költségvetést kerítettek el Newey megszerzésére, úgy érezték, az Aston Martin ellen nem nyerhetik meg a licitet. Newey, aki 2025 márciusában csatlakozik, már a 2026-os autó fejlesztését is befolyásolhatja.