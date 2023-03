Hónapok óta tudja Norris, hogy bajban van a McLaren, de így is „erősebben” kezdhetik a 2023-as szezont

Furcsa szezonkezdet vár a McLarenre: már a vadiúj 2023-as autójuk bemutatóján, februárban elismerték, hogy nehéz szezonkezdetre várnak, a bahreini téli teszten pedig Zak Brown bevallotta, hogy nem érték el az előzetesen kitűzött fejlesztési célkitűzéseiket.

A nehéz szezonkezdetet csak tovább fokozta, hogy az egyetlen téli teszten ismét a legkevesebb kört teljesítették a csapatok közül, miután az első kerekek fölé hajló terelőelem folyamatos meghibásodása miatt egy csomó ideje arra ment el a csapatnak, hogy ragasztószalaggal rögzítsék azt.

Lando Norris a teszt végére annyira frusztrált volt, hogy Will Buxton, az F1TV Drive to Survive-ból is jól ismert riportere arról számolt be, hogy a brit pilóta a falat ütötte dühében.

Többek között a Motorsport.com-nak Norris már jóval nyugodtabban értékelte a McLaren helyzetét, és elismerte, hogy volt ideje felkészülni a nehéz szezonkezdetre.

„Három hónapja” – válaszolta arra a kérdésre, hogy mikor értesült először arról, hogy a McLaren ideiglenesen zsákutcába került a fejlesztéseivel. „Pontosan tisztában voltam azzal, hogy mennyi leszorítóerőt találtunk, de persze nem tudtuk, hogy a többi csapat mit csinál.”

„Egyesek nagyon nagyot léptek előre, míg mások nem. Szerintem mi még így is jobb helyzetből várhatjuk a szezonkezdetet, mint tavaly, ez legalább egy lépés a jó irányba. Ugyanakkor nem leszünk boldogok az 5., 6., 7., hellyel, akárhol is végezzünk.”

„Nem annyira vészes a helyzetünk, de ennél mindenki jobb teljesítményt vár el tőlünk. Mi is saját magunktól. A célunk az volt, hogy lépjünk előre a 2022-es szezon végéhez. Másokhoz viszonyítva ez nem feltétlenül sikerült. Szó sincs arról, elrontottuk volna az autónkat, csak nem ott vagyunk, ahol lenni akarunk.”

Norris hozzátette, hogy ha a McLaren topcsapat akar lenni, akkor nem engedhet meg magának ilyen kitérőket. A csapat nagy reményeket fűz a bakui futamra készülő fejlesztési csomagjához, azonban Norris szerint eleve azzal kellett volna kezdeniük a szezont.

„Akármennyire nem tetszik ez most nekünk, de a szezon pénteken kezdődik. Bakura azok a fejlesztések fognak elkészülni, amelyekkel kezdenünk kellett volna a szezont. Egy topcsapatnak olyan fejlesztésekkel kell kezdenie a szezont, mint amilyenekkel mi a 4. versenyre fogunk elkészülni. Addig végezzünk akár a 10., 15. helyen, nem számít. Hiszünk abban, hogy a szezon folyamán nagyot fejlődhetünk.”

„A célunk az, hogy a szezont a 4. helyen végezzük, ez szerintem igen nagy lökést adna a csapatnak, és magabiztosan készülhetnénk 2024-re, ahol már támaszkodhatnánk az új szélcsatornára is.”