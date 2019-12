Holtversenyben utolsó a McLaren megbízhatóság terén, a Mercedes itt is „bajnok”

A 2019-es szezonban a Mercedes szerezte a legtöbb pontot (739), a legtöbb győzelmet (15), a legtöbb pole-pozíciót, a legtöbb leggyorsabb kört (9), és az élen is ők töltötték a legtöbb kört (706). Emellett megbízhatóság szempontjából is a Mercedes van az élen.

Lewis Hamilton és Valtteri Bottas összesen 12.641 km-t teljesített a maximálisan lehetséges 12.762 km-ből – ez 99 százalékot jelent. Ez annak köszönhető, hogy Valtteri Bottas mindkét kiesésére az aktuális futam vége felé került sor.

A második helyen az Alfa Romeo áll 12.294 km-rel, őket a Toro Rosso követi 12.266 km-rel. A Mercedes két közvetlen riválisa, a Red Bull Racing és a Ferrari megbízhatóság szempontjából ötödik és hatodik lett 12.072, illetve 11.894 km-rel.

Bár a versenykilométerek általában jó indikátorok megbízhatóság szempontjából, ezúttal viszont nem tökéletesen azok. A Mercedes két meghibásodásából az egyik motorhibának köszönhető, míg egy csapat technikai meghibásodás nélkül teljesítette a szezont.

Az Alfa Romeo négyszer nem jutott el a kockás zászlóig, amiből háromszor baleset miatt estek ki, egyszer pedig baleseti károk miatt. Tehát egyszer sem technikai meghibásodás miatt. A Red Bull és a Williams 1-1 alkalommal adta fel technikai meghibásodás miatt a versenyt. A Red Bullnak a hajtáslánccal, a Williamsnek a hidraulikával volt gondja.

A legnagyobb előrelépést ilyen szempontból a Red Bull érte el, amely csapat 2018-ban még a hetedik volt a megbízhatósági listán 9 kieséssel. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az energiaitalos istálló motorbeszállítót váltott.

A Honda motorhiba nélkül teljesített a Red Bullal, egyedül a Toro Rosso autójában hibásodott meg egy Honda-motor. A Ferrari összesen hat kiesést könyvelt el, amiből kettő meghibásodás, három baleset, egy pedig a versenyből való kiállás miatt történt. Végül a Ferrari 800 versenykilométerrel maradt el a Mercedestől és 200-zal a Red Bulltól.

Meglepő módon az egyik legkevésbé megbízható autó idén a McLaren volt. A wokingi istálló idén 10 kiesést könyvelhetett el, de így is meg tudták szerezni a „best of the rest” pozíciót. A 10 kiesésből 6 meghibásodásnak, 1 balesetnek, 3 pedig baleseti károk következményének volt betudható.

A McLaren összesen négyszer esett ki a Renault-hoz köthető technikai probléma miatt. Háromszor a motorerő fogyott el, egyszer pedig az MGU-K hibásodott meg. A Renault 34-szer látta meg a kockás zászlót, de mégis 10 kieséssel számolhatunk, mivel a Japán Nagydíjról való dupla kizárás is kiesésnek tekinthető, hiába értek célba.

Csapat Célba érés Meghibásodás Baleset Kiállás Versenykilométer Mercedes 40 1 1 0 12.641 Alfa Romeo 38 0 3 1 12.294 Toro Rosso 37 2 0 3 12.266 Racing Point 37 3 2 0 12.080 Red Bull 38 1 2 1 12.072 Ferrari 36 2 3 1 11.894 Williams 38 1 2 1 11.886 Renault 34 4 2 4* 11.613 McLaren 32 6 1 3 11.274 Haas 32 6 1 3 11.128 *ebből két kizárás

Valentino Rossi ismét pályára vihetett egy forma-1-es autót, a MotoGP olasz klasszisa ezúttal Lewis Hamiltonnal cserélt egy napra.