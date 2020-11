Hollandia biztosan nem kér a kétnapos F1-es versenyhétvégékből

Egyelőre nem ismert, mik a tervei az FIA-nak és az F1-nek a kipróbált kétnapos formátummal, a koronavírus-járvány alatt, elsősorban zárt kapus versenyeknél még működhet az elképzelés, azonban a versenyszervezők egyáltalán nem örülnének annak, ha a sok nézőt vonzó pénteki napok kiesnének a programból.

Erről beszélt a zandvoorti pálya igazgatója, Robert van Overdijk is, aki a RacingNews365-nek megerősítette, hogy náluk biztosan nem lesz ilyen formátum, annak ellenére, hogy egy tripla sorozta közepén állnak a naptárban.

„Egyáltalán nincs tervben a kétnapos formátum. Mindenki számára ismert, hogy mind a három napra teltházunk van, a Holland Nagydíj biztosan marad az eredeti, háromnapos terv mellett.”

Van Overdijk arról is beszélt, hogy hiába van közvetlenül egymás után a Belga és a Holland Nagydíj, a két futam iránt mutatott érdeklődés akár még jól is jöhet a belga a kollégáiknak.

„Nagyon jó kapcsolatunk van a Belga Nagydíj szervezőivel, szoros a munka a két fél között. Ők is tudják, hogy már teltházzal készülünk a jövő évre, ez talán rajtuk is segít. Az emberek ismét lelkesek lettek a Forma-1-gyel kapcsolatban, és még így is rengetegen vannak, akik már nem tehetik meg, hogy eljöjjenek hozzánk 2021-ben.”

„Ebben az esetben ott van Belgium, akikkel folyamatosan egyeztetünk arról, hogyan segíthetnénk egymáson.”

