Holland sajtó: már biztos, hogy Perez váltja Albont a Red Bullnál!

A Red Bullal és Max Verstappennel jó kapcsolatot ápoló Erik van Haren Breaking News-ként közölte a De Telegraaf hasábjain, hogy a bejelentés már csak idő kérdése, de biztosan Sergio Perez váltja Alex Albont a Red Bullban 2021-ben.

Értesülései szerint Albon marad a Red Bull kötelékében, és a csapat teszt és tartalékversenyzője lesz jövőre, és a hivatalos bejelentést is megteszi a Red Bull péntek reggel.

Sergio Perez érkezése már régóta benne van a levegőben, miután a szezon felénél először jelentette ki a Red Bull, hogy amennyiben Albon nem teljesít, készek kívülről is pilótát hozni a helyére.

Az ülésért egy ideig még Nico Hülkenberg is versenyben lehetett, aki idén 3 versenyhétvégén is részt vett, kétszer pont Sergio Perezt helyettesítve, de a mexikói pilóta, aki a Szahír Nagydíjon megszerezte Forma-1-es karrierjének első Forma-1-es győzelmét, logikusabb választásnak tűnt.

Frissítés: a német Speedweek főszerkesztője is arról számolt be, hogy a Red Bull meghozta a döntését, és Perezt holnap délelőtt jelentik be. Külön érdekesség, hogy a lap tulajdonosa maga a Red Bull.

