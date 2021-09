Kettős Ferrari-elsőség a 2. edzésen, Hamilton alatt megállt a Mercedes

Miután az első edzés több mint felét a garázsban voltak kénytelenek tölteni a pilóták, a második gyakorlás is némi késéssel vette kezdetét, egészen pontosan öt perccel 15 óra után kapta meg a zöld jelzést a mezőny.

Ahogyan azonban lehetőség volt rá, mindenki egyből ki is hajtott a bokszból a narancssárgába öltözött nézősereg előtt, akik már nagyon várták, hogy láthassák az F1-et országukban. Tíz perc elteltével már a két Mercedes állt az élen, viszont rögtön megint egy piros zászló szakította meg a munkát, mert Lewis Hamilton autójának motorja adta meg magát.

A brit a pálya egyik gyors kanyarjában állt meg, ezért csak úgy tudták megoldani a mentést, ha belengetik a megszakítást jelző zászlót. A délelőtti eseményekkel ellentétben viszont most gyorsan le tudták tolni az autót az aszfaltról, ezért nem volt olyan hosszú ez a szünet.

Hamiltonnak viszont ez mindenképpen fájni fog, mivel már az első edzés is jelentősen megrövidült, most pedig mindössze pár kör megtétele után be kellett fejeznie, ezért komoly pályaidővel lesz szegényebb a címvédő a holnapi nap előtt.

Mire viszont ismét zöldre váltott a lámpa, Vettel autója már elkészült, így a német kihajthatott, és folytathatta a munkát az Északi-tenger partján elterülő versenypályán. 20 perc elteltével egyébként Valtteri Bottas állt az élen, akit Max Verstappen és Esteban Ocon követett, de ezek még nem időmérős körök voltak.

Nem kellett viszont sokat várnunk már ezekre sem, és a sort éppen az élen álló finn nyitotta meg, aki új körrekordot futott a piros jelölésű abroncsokon, de ezt Ocon néhány pillanattal később már el is vette tőle az 1:11,074-es idejével.

Mire azonban mindenki belelendült volna, már jött is az újabb piros zászló, miután Nyikita Mazepin a pálya utolsó harmadában veszítette el irányítását autója felett, miután túl nagy tempót akart bevinni a 11-es kanyarba, és ennek az lett a vége, hogy az orosz a kavicságyban kötött ki.

A holland sportbírók viszont szerencsére gyorsan dolgoztak, így nem kellett olyan sokat várni, mire folytatódhatott a körözés. Az újraindítás után a két Ferrari ragadta magához a kezdeményezést, és Charles Leclerc már 1:11-en belüli körrel vette át a vezetést, mögötte pedig Carlos Sainz jött másfél tizeddel.

A mezőny elég vegyes képet mutatott, már ami a sorrendet illeti, és az eredmények alapján nehéz volt eldönteni, hogy kinek fekszik a helyszín a legjobban, amikor igazán tétre fog menni minden. Egyedül a sor végén láthattuk a megszokott képet, hiszen a két Haas és a két Williams volt leghátul.

Az utolsó tíz percre pedig a mezőny legnagyobb része már visszaállt a versenyszimulációkra, és főként a lágyakon, valamint a közepeseken próbálták felmérni a gumikopást. A végső sorrend ennek okán már nem is módosult, így a két Ferrari végzett az élen, Leclerc-t Sainz követte, a harmadik helyre pedig Ocon jött be.

A negyedik az egyetlen állva maradt Mercedesszel Bottas lett, az ötödik pedig Verstappen. Hamilton pedig mindenképpen sajnálhatja autójának meghibásodását, mert így lesz min dolgoznia a holnapi nap folyamán, hiszen egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy még mindenki csak próbálgatja a pályát, és ezért az erőviszonyok még jelentősen módosulhatnak.

Albon továbbra is esélyes két csapatnál