Leclerc vitte az FP3-at is, de háromesélyes csata várható az időmérőn

A harmadik szabadedzéssel folytatódott a Holland Nagydíj a karakteres zandvoorti aszfaltcsíkon, az időjárási körülmények ideálisak voltak a versenyzésre, a lelátók pedig már most narancssárgába borultak, természetesen a hazai hős, Max Verstappen miatt.

Akinek viszont nem volt jó pénteki napja, hiszen az első gyakorlás során váltóproblémák léptek fel nála, ami miatt értékes időt veszített, és ez a délutáni etap során is éreztette hatását, mert a Red Bull látszólag még nem találta meg a korábbi tempóját.

Ezzel szemben a Mercedes kiváló napot teljesített, és a pilótáik is úgy nyilatkoztak, hogy most sokkal jobb a helyzetük, mint egy hete. Kérdés volt tehát, hogy ebből mennyit tudnak átmenteni a mai napra.

Miután zöldre váltottak a lámpák az FP3-on, sokan még inkább a garázsban maradtak, az viszont beszédes volt, hogy Sergio Perez már rögtön a lágy gumikon jött ki egy gyorskörre. Akárcsak Verstappen, úgy a mexikói is problémás pénteket teljesített, így neki is fontos volt, hogy megtalálja a helyes irányt az időmérő előtt.

Tíz perc elteltével is csak Perez volt kint a pályán, aki elment egy második körre is a lágyakon, de több kisebb-nagyobb hibát is vétett, így jelentette csapatának, hogy vannak még gondok. Nem sokkal később viszont már jött Verstappen, aki 1,3 másodperccel futott jobb időt márkatársánál, így átvette az ideiglenes vezetést.

Nagyjából negyedórával az edzés indulása után azért már a mezőny nagy része jónak látta kigurulni a pályára, így egyre többen futottak mért időt. Verstappennek sikerült még tovább javítania, és már 1:12 elejét ment, ezt viszont a többiek nem tudták megközelíteni.

25 perc elteltével még mindig a bajnoki címvédő állt az élen, akit fél másodperces lemaradással követett Charles Leclerc, majd kisebb hátránnyal Lewis Hamilton. Megnézve a pénteki történéseket, mindez meglepő volt, bár azt nem tudhatjuk, hogy pontosan ki milyen beállítással, mennyi üzemanyaggal és mennyire feltekert motorral érte el ezeket az időket.

Mindezek ellenére viszont Verstappen korai 1:12,196-os ideje igen erősnek tűnt. Hátrébb a mezőnyben elég vegyes volt a kép, látszólag csak mindenki próbálgatta még az autóját, sokan belehibáztak a körükbe, emiatt pedig nem igazán lehetett megmondani, milyen sorrend várható a három nagycsapat mögött a délutáni kvalifikáción.

A tegnap még nagyon erősnek tűnő McLarenek is csak a mezőny második felében voltak, akárcsak a nagy ellenfelük, az Alpine. Ezzel szemben viszont a két Haas és a két Aston Martin az első tízben tanyázott, de ezen a ponton sokan még nem is mentek lágyakon.

Alex Albon pedig látszólag ott folytatta Zandvoortban, ahol Spában abbahagyta, és egy harmadik idővel vétette észre magát a brit-thai versenyző. Leclerc autójával időközben pedig gondok adódtak, mert a monacói garázsában nagy volt a sürgés-forgás.

Csapattársa, Carlos Sainz viszont megmutatta, hogy azért van potenciál a Ferrariban, hiszen a spanyol a hétvégén először ment be 1 perc 12 alá, és átvette a vezetést Verstappentől. Ezzel pedig meg is kezdődtek az igazi időmérős próbálkozások, és egyre többen jöttek ki újabb gyorskört futni a piros oldalfalú Pirelliken.

Sokáig azonban nem kellett várni Leclerc-re sem, akinek Ferrarijával ezek szerint mégsem volt akkora gond, hiszen a monacói jelentősen megjavította Sainz idejét, és három lila szektort futva állt az élre, mögé pedig kis lemaradással George Russell jött fel, aki ezzel bizonyította, hogy a Mercedes pénteki erős formája nem a véletlen műve volt.

A Red Bullok is jöttek egy újabb próbálkozásra, de mindkét versenyzőjük belehibázott a körbe, így náluk még mindenképpen maradt idő, az viszont biztatónak tűnik az időmérőre nézve, hogy a három élcsapat versenyben van egymással, és eddig egyikőjük sem emelkedett ki igazán.

Az utolsó percekben még a két Red Bull tudott némileg javítani az idején, de Leclerc-t már senki sem tudta megelőzni, így a Ferrari versenyzője a második edzés után a harmadikat is behúzta, de a különbségek nagyon minimálisak voltak közte, valamint Russell és Verstappen között.

Ami viszont mindenképpen jó hír a délután háromkor induló kvalifikációra, hogy a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull látszólag nagyon hasonló szinten áll, ami komoly harcot vetít előre, és egyelőre nem is igazán lehet megtippelni, hogy ki számít valódi esélyesnek, már ha egyáltalán van ilyen.

