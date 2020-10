Hogyan tovább Red Bull - itt az ideje saját motort készíteni?

A Red Bulllal kapcsolatosan régóta él egy elmélet a nemzetközi szaksajtóban, miszerint mindössze azért nem képesek meglépni azt a szintet, ami a világbajnoki címek elnyeréséhez szükséges, mert nem rendelkeznek saját, gyári erőforrással, ami köré fel tudnák építeni a győztes autót.

A Honda 2019-es érkezése után sokan gondolták azt, hogy végre itt a lehetőség az energiaitalosok előtt, hogy megindítsák a 2010-es évek elején látott sikerszériájukat, amikor a Renault gyakorlatilag Adrian Newey konstrukcióira optimalizálta a motort.

A hibridkorszakban azonban a korábbi sikerpartnerrel megromlott a kapcsolat, és 2016-tól kezdve már TAG-Heuer néven használták a franciák erőforrásait, 2018-ban pedig látványos egymásra mutogatás és köpködés közben váltak el.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team, in the Press Conference

Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images