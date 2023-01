Hogyan tovább az F1 és az FIA hatalmi harcában a FOM ütős levele után?

Annak ellenére, hogy a nyilvánosság előtt puszipajtásokként jelennek meg, nyílt titok a paddockban, hogy a háttérben hónapok óta komoly hatalmi harc dúl az FIA elnöke, Mohamed bin Szulajm és az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali között.

A FOM (Formula One Management) és a Liberty Media azután írt komoly hangvételű levelet bin Szulajmnak, hogy az FIA-elnök a saját Twitter-oldalán kommentálta a Bloomberg értesüléseit a szaúdi befektetései alap 20 milliárd dollárért megvásárolta volna az F1 kereskedelmi jogait. A Motorsport.com egyik forrása szerint azzal, hogy „felfújt” vételárról írt bin Szulajm, átlépte a Rubicont, és megindult a „nyílt konfrontáció” a sport kereskedelmi tulajdonosa és a szabályzó szerv között.

Míg az utolsó cseppet a pohárban valóban bin Szulajm legutóbbi posztja jelentette, az elmúlt egy évben folyamatosan mélyült a szakadék a két fél között. Igaz, hogy bin Szulajm csak megörökölte a 2021-es Abu-Dzabi Nagydíjjal járó botrányt, azonban az F1 szerint Michael Masi kirúgásával sem kezelték megfelelően a helyzetet.

Az F1 nem örült annak, hogy bin Szulajm eredetileg 2023-ra sem engedélyezte volna a sprintfutamok számának növelését, vagy annak sem, ahogyan a Japán Nagydíj után a futam pontozásával kapcsolatos félreértéseket a csapatokat próbálta hibáztatni.

Bin Szulajm személyes részvétele a sport ügyeiben akár erénynek is vehető – az év elején, amikor a delfinezés még komoly problémákat okozott a csapatoknak és a pilótáknak, mindenkinek személyesen kérte ki a véleményét -, de az F1 vezetősége nem mindig értékeli nagyra a személyes igyekezetét, különösen akkor nem, amikor komplex folyamatokról szeretne dönteni a részletek ismerete nélkül.

Az, hogy az FIA az F1 előzetes értesítése nélkül adta ki a 2023-as versenynaptárat, vagy ahogyan az FIA gáláján a színpadon még egyszer kínosan megpróbált belerúgni Christian Hornerbe, többeket is kiakasztott az F1-nél, és csak most jutunk el oda, hogy bin Szulajm belépett a Twitterre.

Miután személyesen is gratulált Andrettinek, amiért megszerezték a Cadillac támogatását az F1-es projektjükhöz, bin Szulajm meglepetten írt arról az „ellenséges reakcióról”, amit az F1 és a csapatok adtak Andrettiék bejelentésére. A szaúdi felvásárlással kapcsolatos hírekre adott reakciója pedig megtestesítette azt, amit a kritikusai felhoznak ellene, ahogyan mindig szükségesnek érzi azt, hogy az ő személyes véleményét is a világ elé tárja, ezesetben egy olyan üggyel kapcsolatban, amely a Motorsport.com forrásai szerint „messze volt a valóságtól”, és „figyelmen kívül lehet hagyni”.

Az F1 azért is adott ilyen csípős választ bin Szulajmnak, mert az FIA jogilag sem avatkozhat bele az F1 kereskedelmi ügyeibe, ahogyan azt még 2001-ben az Európai Bizottság trösztellenes intézkedése is meghatározta, így azzal, hogy az FIA-elnök az F1 értékéről ír, fennáll az összeférhetetlenség veszélye is.

Nem írta a bin Szulajmnak küldött levélben az F1, hogy „egy tőzsdén jegyzett cég értékének kommentálása, különösen az, hogy eközben bennfentes ismeretek birtoklását állítja vagy sugallja, jelentős károkat okozhat az adott vállalkozás részvényeseinek és befektetőinek, nem is beszélve a súlyos szabályozási következményeknek való esetleges kitettségről”.

Hogyan tovább? Miközben eddig bin Szulajm viselkedését csak nemtetszéssel kommentálhatták az F1-nél a háttérben elsimított ügyekkel kapcsolatban, az F1 most ürügyet kapott arra, hogy formálisan is tisztázza az FIA-val: nem szeretnék, ha a hivatalosan nonprofit szerv beavatkozna az F1 kereskedelmi megállapodásaiba, legyen szó szponzorokról, csapatokról, a kereskedelmi jogok tulajdonosváltásáról.

A csapatok egyelőre a partvonalról nézik a vitát, és még nem érezték szükségesnek azt, hogy beavatkozzanak, hiszen ahogyan arra a Motorsport.com forrásai is rámutattak, egyelőre a hatalmi harc nem volt hatással az F1 globális megítélésére és a szponzori megállapodásaikra.

Bin Szulajm eközben a Monte-Carlo ralin ismét kijelentette, hogy az FIA és a FOM közötti vita csak a sajtó kitalációja, azonban az F1 hivatalos levele az FIA-nak pontosan rámutat, hogy a szakadék a két fél között egyáltalán nem újságírói kitaláció, és a hatalmi harc hónapokig meghatározhatja a paddock közbeszédét.