Hogyan nehezítette meg egy vihar, hogy a Mercedes felismerje, gond van az autójával

A csillagosok még februárban vitték először pályára az idei szabályok szerint épült autójukat, éppen akkor, amikor a Eunice-vihar tombolt az Egyesült Királyságban a maga olykor 180 km/h-ás széllökéseivel.

George Russell az aznapi szelet „teljesen őrültnek” nevezte, miközben ez azt is jelentette, hogy a Mercedes nem kapott teljes képet arról, mennyire komoly a delfinezésük, csak amikor megérkeztek Barcelonába, az első előszezoni teszt helyszínére.

Andrew Shovlin vezető pályamérnök elmondta, hogy ugyan házon belül beszéltek a szívóhatású autók efféle lehetséges problémáiról, mégsem hitték, hogy olyan komoly lenne a baj az ő esetükben, mint amekkora végül lett.

„Amikor Silverstone-ban voltunk, éppen egy vihar közepén találtuk magunkat, hiszen 110 km/h-ás szél fújt” – nyilatkozta Shovlin az Autosport/Motorsport.com-nak a Mercedes idei szezonja kapcsán.

„Általában eleinte nagyobb hasmagassággal kezdesz a bejáratáson, hogy ne sérüljön meg a padlólemez, majd fokozatosan elkezded leengedni azt. Azon a napon mi normális hasmagassággal is megnéztük az autót, és már akkor is látszott, hogy gond van.”

„Ugyanakkor csak Barcelonában lehetett rendes körülmények között megnézni a helyzetet, és elkezdeni megérteni, hogy mi történik.” Hiába vitt aztán a Mercedes nagy fejlesztéseket Bahreinbe, a csapat továbbra is csak szenvedett az autójával, ami lényegében rá is nyomta bélyegét szezonjuk első felére.

Visszatekintve az előszezoni tesztekre, a szakember „különös időknek” nevezte a válaszkeresési időszakot, a delfinezést pedig a legkomplikáltabb dolognak tartja, mellyel valaha is dolguk volt.

„A fejlődésünk egészen folyamatos volt, és amit csináltunk, egyre több értelmet kezdett nyerni. Amit viszont nem igazán vettünk figyelembe, hogy a probléma olyan volt, mint egy hagyma rétegei. Mindegy, hány réteget szedtél le, mindig ugyanoda lyukadtál ki. Akkor jöttünk rá, hogy néhány mechanizmus van itt játékban.”

„A helyzet az, hogy ezzel a kihívással megbirkózni a versenypályán sokkal érzelmesebb, nehezebb és stresszesebb, mint a gyárban foglalkozni vele. Az év eleje ezért is volt nehéz, mert korábban minden helyszínre úgy mentünk, hogy esélyünk van a pole-ra és a győzelemre, most viszont a legjobb esetben is a középmezőny elejében voltunk.”

„Barcelona volt az első alkalom, hogy a tanultakat valójában át tudtuk ültetni a gyakorlatba, mert az még nem elég, hogy a gyárban megértünk valamit. Az autó csak jóval később kezd el gyorsabban menni.”

A Mercedes emiatt megváltoztatta a technikai gondolkodását is, Shovlin pedig még kifejtette, hogy ha csak a bahreini szezonnyitóra és az első pár futamra koncentráltak volna, akkor jóval többet kísérleteztek volna, helyette azonban inkább a hosszú távú megoldást helyezték előtérbe.

„A mérnökök azon a ponton tudták, hogy ezek a szabályok velünk lesznek még négy évig, ezért nem az számít, hogy nyerünk-e Bahreinben, hanem az, hogy tudunk-e együtt fejlődni ezekkel a regulákkal a következő szezonokban.”

„Az rémített meg minket a leginkább, hogy ha nem tudunk a gyárban fejleszteni, elkészíteni az alkatrészeket, elvinni a pályára, majd működésre bírni azokat, akkor a teljesítmény szempontjából mindegy, milyen szinten állunk jelenleg. Ez pedig olykor nagyon is rémisztő volt” – zárta gondolatát Andrew Shovlin.

