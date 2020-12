Hogyan kapcsolódik egymáshoz Sir Jackie Stewart és Indiana Jones? – hát így...

Spielberg nem kapott engedélyt arra, hogy az 1989-es Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag fináléját, amely egyébként az eredeti trilógia záróepizódja, a Jordániában található Petra archeológiai területen vehesse fel.

Miután azonban találkozott Spielberggel egy esemény alkalmával a Gleneagles hotelben, Stewart bemutatta a rendezőt Hussein jordán királynak, aki szintén jelen volt. Ezek után Spielberg hamar megkapta az engedélyt a hely használatára, így 1988 augusztusában sor is kerülhetett a forgatásra.

Az Al-Khazneh templom, amelyet Kincstárként is ismernek, volt az az épület a filmben, ahol a Szent Grált tárolták, amelyet Indiana Jones meg akart szerezni. A színészeket és a munkatársakat, beleértve Sean Conneryt és Harrison Fordot, tárt karokkal fogadta a jordán királyi család.

Stewart a történetre egy korábbi online beszélgetés alkalmával emlékezett vissza, amelyet régi barátjával, Anna brit királyi hercegnővel folytatott egy jótékonysági videósorozat keretében. A jó hangulatú eszmecsere során Stewart mesélt a Gleneaglesben rendezett sportlövő eseményekről, melyek során jelentős összegek gyűltek össze jótékony célokra.

„Van itt egy listám valahol azokról, akik ott voltak. Természetesen ön is jelen volt. Igazából a királyi család fele ott volt, mert volt egy királyi csapatunk. Aztán volt egy sportemberekből álló csapat, valamint volt még egy gazdag csapat is. Mindenkit szponzoráltak.”

„Nézem is a neveket. Harrison Ford, Steven Spielberg, Barry Gibb, Sean Connery, Rod Laver, Wayne Gretzky, Willie Carson, Kiri te Kanawa. Amikor Spielberg megjött, testőrök vették körül, mert amerikai volt.”

„Persze mindenki másnál is ez volt, a királyi család tagjai is jelen voltak, de senkinek sem tűnt fel, hogy voltak ott biztonságiak, mivel annyira diszkréten intézték az egészet. Odamentem Spielberghez, és mondtam neki, hogy mennyire örülök, hogy ő is eljött az eseményre. Ő erre elkezdett átnézni a vállam felett, én meg arra gondoltam, hogy mivel érdemeltem ezt ki.

„Aztán hirtelen azt mondta: »Elnézést, de az ott nem Hussein király Jordániából?« Én meg mondtam neki, hogy az ott ő, igen. Ezek után elmondta nekem, hogy próbáltak engedélyt szerezni a Petrához, hogy megcsinálhassa ezt a filmet Seannal és Harrison Forddal, de nem kapták meg.”

„Én erre felvetettem neki, hogy talán akkor beszélnie kéne őfelségével. Bemutattam őket egymásnak. Bingo. Meg is lett az engedély, szóval onnantól egy igazán vidám fickó volt.”

Stewart emellett a Racing for Dementia kezdeményezés szerepéről is beszélt, amelyet azok után alapított meg, hogy a feleségénél, Helennél megjelent a betegség. A szervezet célja, hogy a versenyzésben látott fejlesztési gyorsaság révén segítsenek gyógymódokat találni a demenciára.

„Helenért, mivel nehéz időkön megyünk most keresztül. Demenciával küzd. A világon minden három emberből egy a demencia miatt veszti életét, és több ember hal meg emiatt, mint bármi más betegség következtében.”

„A sportot vesszük alapul, mivel a sportban mindenáron nyerni akarsz. Senki sem emlékszik a másodikra. A motorsportban pedig a változás sebessége gyorsabb, mint bárhol máshol, ezért ezt használjuk ki a fiatalok esetében, akik nemrég szereztek doktori diplomát” – zárta Sir Jackie Stewart.

