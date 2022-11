Hogyan hasonlítható össze Verstappen rekordszezonja Schumacherével és Vettelével?

Miután egyre nyilvánvalóbbá vált a 2022-es szezon során, hogy a Ferrari állandó stratégiai, megbízhatósági, és egyéni hibái után Max Verstappen kétszeres világbajnok lesz, az egyetlen kérdést már csak az jelentette, hogy pontosan mikor és hány futamgyőzelemmel.

A még mindig csak 25 éves Verstappen azonban az idei szezonjával a saját és a csapatának elvárásait is magasan felülmúlta, a narratíva pedig a „vajon mennyire árt majd a Red Bull 2022-es szezonjának az elhúzódó 2021-es csata” helyett gyorsan a „milyen rekordokat dönthet még meg idén” lett.

Verstappen Lewis Hamiltonhoz hasonlóan nyilvánosan sosem foglalkozik a Forma-1 statisztikai érdekességeivel. Van egy vicc az NFL-legenda Tom Bradyvel kapcsolatban, amelyik remekül leírja a nagy bajnokok mentalitását, miszerint „melyik a kedvenc Super Bowl-gyűrűje? A következő.” Verstappen szintén egyetlen egy dologra szokott koncentrálni a versenyhétvégék alatt: a soron következő futam megnyerésére.

Az Autosport/Motorsport.com kérdésére, miszerint szándékosan nem tulajdonított-e nagy jelentőséget ennek a rekordnak, annak ellenére, hogy olyan F1-es legendákat taszított le egy ranglistáról, mint Schumacher és Vettel, Verstappen ismét azt válaszolta, hogy „nem érdekelnek a statisztikák”, de hozzátette, hogy az F1-ben „nagyon sok múlik a rendelkezésedre álló csomagon”.

Verstappen jelenleg 14 futamgyőzelemnél álló sorozata az év végéig 16 futamosra is növekedhet, de vajon hogyan lehet a holland 2022-es szezonját összehasonlítani Schumacher és Vettel hasonlóan domináns szezonjaihoz?

A versenynaptár

A futamok számaihoz köthető rekordok sora dőlhet meg a közeljövőben a versenynaptár folyamatos bővítése miatt, és ne legyenek kétségeink, az F1 ki fogja bővíteni 25 futamosra a versenynaptárat, és ott is csak addig állnak meg, amíg ez a szám áll ott maximumként a Concorde megállapodásban. Idén 22 futamot rendeznek, összehasonlításként Schumacher 18 versenyből nyert meg 13-at 2004-ben, Vettel 19-ből ért el hasonló eredményt.

Verstappen új rekordjának megítélésének nem tesznek jót ezek a számok, azonban, ha átváltjuk azokat százalékba, a holland még mindig igen jól áll. Verstappen eddig a futamok 70%-át nyerte meg, így csak 2,22 százalékkal marad el Schumacher 2004-es győzelmi arányától, és már 1,58-cal fölülmúlta Vettel 68,42%-os győzelmi arányát.

Amennyiben Verstappen a hátralévő két futamon is győzedelmeskedik, 72,72%-kal zárná a szezont, ami már jobb arány lenne, mint amit Schumacher ért el a legdominánsabb szezonjában. Ha idén már nem szerezne futamgyőzelmet, ez a szám 63,64%-ig esne vissza, ami már Schumacher 2002-es és Hamilton 2020-as szezonjánál is rosszabb lenne. A versenynaptár növekedésével azonban a hasonlóan domináns szezonokhoz még tovább kell fenntartani azt a csúcsformát, ami ezt lehetővé teszi, így nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a nagyobb győzelmi arány jobb teljesítményt is jelent.

Az autók

Bár a 2022-es szezon második félideje óta senki nem tudja megközelíteni a Red Bullt, amit Verstappen a Hungaroringen a 10., Spában a 14. helyről aratott győzelme is bizonyít, a szezon első fele teljesen más képet mutatott.

Michael Schumacher, Ferrari F2004 Fotó készítője: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Az, hogy a Ferrari F1-75 csak négy futamot nyert meg idén, nem reprezentálja megfelelően azt, hogy mennyire kiélezett volt a párharc a két csapat között. Barcelonában és Bakuban is az élen állva füstölt el Leclerc autója, Franciaországban pedig vezetői hiba után nyújtotta tálcán a győzelmet Verstappennek.

Az F2004 a szezon első versenye óta messze kiemelkedett a mezőnyből, és Schumacher az év első 13 futamából 12-t megnyert, és talán csak a bizarr monacói kiesése akadályozta meg abban, hogy Nigel Mansellhez hasonlóan már a Hungaroringen bajnokká avassák.

Vettel 2013-as szezonja címvédő világbajnokként Verstappenéhez hasonlóan lassan indult be. Az első 10 futamból csak négyet nyert meg, miközben a Lotus, a Ferrari és a Mercedes is győzelmeket szerzett. A silverstone-i botrányos futam után azonban a Pirelli biztonsági okokból módosított a gyorsan kopó gumikon, amely kedvezett az RB9 erősségeinek, Vettel pedig Spától Interlagosig 9 futamon át megállíthatatlan volt.

Az ellenfelek

A sport történelmének talán legdrámaibb szezonja után az egymást még könnyebben követhető autók és a Ferrari feltámadása szintén izgalmas évvel kecsegtetett, de miközben a Ferrari gyorsabban állt földbe, mint a forint a kormányinfók után, Verstappen idén a Szingapúri Nagydíjat leszámítva nem hibázott a futamokon.

Sajnálatos módon Dzseddát, Miamit és Spielberget leszámítva nem láttunk végül valódi harcot a két bajnokaspiráns között, amiért egyszerre lehet okolni Leclerc egyéni és a Ferrari változatos hibáit. Verstappen saját maga is elismerte, hogy Leclerc franciaországi kiesése, tehát a 12. futam után már úgy gondolta, hogy másodjára is világbajnok lesz.

Schumachernek ennyit nem kellett várnia, mire a zsebében érezhette a címet, miután az F2004 tempójára egyetlen csapat sem tudott válaszolni, Rubens Barrichello pedig szintén nem volt ellenfele a német pilótnak. Az év 14. versenyén Belgiumban egy második hely is elég volt neki ahhoz, hogy bebiztosítsa a 7. világbajnoki címét.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

A 2021-eshez hasonlóan kaotikus és kiélezett 2012-es szezon után hiába várta a Forma-1-es közösség azt, hogy Fernando Alonso a Ferrarival 2013-ban végre világbajnoki címet szerezzen, Alonso utoljára az év ötödik versenyén, a Spanyol Nagydíjon tudott győzni. Hiába nyert futamot az év közben Kimi Räikkönen, Nico Rosberg, Lewis Hamilton és a már említett Alonso is, egyikük sem tudott összerakni egy annyira komplett szezont, amellyel felvehették volna a harcot a Vettel-Red Bull gépezettel, amely 2011-ben egyszer már átment rajtuk.

A 2022-es szezon két utolsó versenyén múlik, hogy Verstappen statisztikailag dominánsabb szezont zár-e majd, mint Schumacher és Vettel – Alberto Ascari 1952-es szezonját, amikor a 8-ból 6 versenyt nyert, nehéz lenne bárkinek a modern F1-ben fölülmúlnia. A 2022-es szezon rendkívül megerőltető versenynaptára, a Ferrari és Leclerc által az év elején jelentett kihívás, és a Hungaroringen vagy Spában aratott győzelmek azonban mind olyan elemek, amelyek Verstappen második bajnoki címét naggyá teszik. A Red Bull ellenfeleinek pedig fel kell kötnie a gatyát, ha 2023-ban nem akarnak asszisztálni az Adrian Newey vezette mérnöki gárda, a Hannah Schmitz irányította stratégai osztály, és a hibátlanul vezető Verstappen sorozatban harmadik címéhez.