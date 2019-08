Hogyan fordította meg a szezonját a Red Bull?

A Red Bull eredetileg nem tudta megmagyarázni Max Verstappen győzelemre vezető tempóját a Red Bull Ringen, ahova mindössze csak egy módosított első szárnyat hoztak magukkal. A motorszállító Honda is már az előző Francia Nagydíjon bemutatta az új specifikációt, így az ő részükről sem volt semmilyen nagyobb lépés, bár azt elismerték, hogy kicsit jobban megismerve, tudták, hogyan kell több teljesítményt kicsalni a motorból.

Azóta viszont Verstappen Németországban is győzni tudott, dobogón lehetett volna Angliában és a pole-ból indult Magyarországon, ahol végül második lett. Az első nyolc, és a nyári szünet előtti négy futamon mutatott tempójuk között éles különbség van, és ezt jobban szemléltethetjük azzal, ha összevetjük az egyes hétvégéken mért legjobb idejüket a hétvégék abszolút legjobb idejével.

Még több F1 hír: A Red Bull és a Ferrari sem érhet fel a Mercedes szintjére?

Ausztráliától Franciaországig a Red Bull „szuperideje” a legjobb idő 100,943%-a volt, ami egy elméleti 90 másodperces körrel számolva több, mint nyolc tizedes lemaradás a legjobbhoz képest, ami azt is magyarázza, miért nem tudtak például az általuk kedvelt monacói pályán sem az első rajtkockáért küzdeni.

Az azt követő négy futamon a Red Bull szuperideje azonban 100.347%-ra zuhant, ami immár csak három tizedes hátrány, és bár az alábbi táblázat alapján látható, hogy még mindig a legnagyobb riválisaik mögött vannak e tekintetben, látványosan csökkentették a lemaradást az elmúlt pár hétvégén.

A három topcsapat szuperidejének változása

Első nyolc verseny A legutóbbi négy verseny Mercedes 100.083 100.109 Ferrari 100.562 100.342 Red Bull 100.943 100.347

„Franciaországban nem annyira voltunk elégedettek az autóval, és az egyenesekben sem voltunk valami gyorsak. Úgy jöttünk el onnan, hogy több erő kell, nem szabad ennyire félnünk attól, hogy valami baj lesz a motorral a verseny végére. Nem jelent sokat, de minden egyes század, amivel közelebb tudunk kerülni, nagy segítség. Ausztriában végül minden összejött, jó irányba kezdett el haladni a fejlesztés, és bár nem sokat, de ehhez a motor is hozzátett.”

Ezt Max Verstappen mondta, aki a Kanadai Nagydíj után még úgy nyilatkozott, nem sok pluszra van szükségük a motortól, hogy nagyban megváltozzon a verseny összképe. A Red Bullnál azzal is tisztában voltak még év elején, hogy aerodinamikai fejlesztésekre is szükség lesz, így tudva, hogy a csapat általában elég erős vázakat épít, borítékolható volt, hogy az erre való összpontosítás sokat hozhat nekik. A csapatfőnök, Christian Horner korábban már elismerte a Motorsport.com-nak, hogy a 2019-re esedékes első szárnnyal kapcsolatos változtatások nem használtak nekik, ráadásul utána még a Mercedes is feljebb rakta a mércét:

„Bátrak lettünk volna, hogyha a tesztek után nem a Ferrarira fogadunk, egyszerűen nem tudtak lassúak lenni Barcelonában. A második hétre a Mercedes is nagyot lépett előre, és az első versenyeken hatalmas előnyük volt, de mi a fogunkat összeszorítva, keményen dolgoztunk, hogy az autót erősebbé tegyük, és végül elkezdtünk egyre közelebb kerülni.”

Red Bull Racing RB15, front wing Fotó készítője: Giorgio Piola

A Red Bull tavaly is lassabban kezdte az évet, miután 2017-ben az aero szabályok lettek módosítva, bár ezt később a szélcsatorna hibájára vezették vissza. Horner szerint az, hogy 2019-ben is a felzárkózásra kellett összpontosítaniuk, csupán amiatt van, mert nem tudtak elég jól alkalmazkodni a mostani körülményekhez:

„Az aerodinamikai filozófiánk, amelyet eddig alkalmaztunk hatalmas terhet rakott az első szárnyra, és ezt a régi szabályok között még meg tudtuk valósítani. Azonban amennyi leszorítóerőt az új szárnyak generálnak, némi kreativitásra van szükségünk, és jobban kell elosztanunk ezt a terhet. Ennek a kisilabizálása tartott egy kis időbe a fiúknak, hogy ismét ott tartsunk, ahol tavaly.”

Vannak bizonyos helyzetek, amikor valaki nemcsak gyors és precíz, hanem még mérhetetlenül laza is. Nos, valami hasonlót láthattunk a Super Formula sorozat legutóbbi futamán Japánban.