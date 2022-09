Hogyan fogja Ricciardo bukdácsolását elkerülni a McLarennél Piastri?

Daniel Ricciardo úgy igazolt 2021-re a McLarenhez, hogy a 2020-as szezonban a rendkívül kiélezett középmezőnyben kétszer is dobogóra állhatott, és az egyéni bajnokság előkelő 5. helyét szerezte meg, miközben a csapaton belüli párharcban megsemmisítette a frissen visszatérő Ocont: az időmérőkön 15-2, a versenyeken a 13-4 arányban végzett előtte.

A 2021-es, és főleg a 2022-es szezon azonban katasztrofálisan alakult az ausztrál számára: annak ellenére, hogy Norris elmondása szerint az év elején még jobban is feküdt a McLaren teljesen középszerű autója Ricciardónak, Norris 13-2-re vezet az időmérőkön és a versenyeken is, 82 pontot gyűjtve az év elején a koronavírussal is bajlódó Ricciardo 19 egységével szemben.

Ricciardo sosem tudott igazán alkalmazkodni a McLaren „trükkös” autójához, miután a természetes stílusa, amellyel óriási sebességet vitt be a kanyarokba, bevállalva egy kis veszteséget a kigyorsításokon, nem kompatibilis a McLaren tulajdonságaival.

Érdekes módon Ricciardo utódját szintén az Alpine-nál találta meg a McLaren a 2021-es F2-es bajnok Oscar Piastri személyében, aki idén már 3500 km-et teljesített az Alpine 2021-es autójával, és gyakori vendég (volt?) az Alpine szimulátorában is.

Miután a McLaren bejelentette Piastri érkezését, kérdésemre, miszerint hogyan fogják elkerülni azt, hogy Ricciardótól eltérően ő már rendesen hozzá tudjon szokni a McLaren autójához, Andreas Seidl csapatfőnök így válaszolt:

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez Oscarnak is nagy kihívás lesz. Tudjuk, hogy neki is időt kell adnunk, hogy felépíthesse a magabiztosságát, de nagyon izgalmasnak tartom a jövő évi pilótafelállásunkat.”

„Lando már az ötödik szezonját kezdi majd meg a Forma-1-ben, és lépésről lépésre halad afelé, hogy a sport egyik legjobbja legyen. Az, hogy még mindig van hova fejlődnie, nagy izgalommal tölti el a csapatot, de szerintem Landóval bebizonyítottuk azt is, hogy a McLarennél jó lehetőség újoncként bemutatkozni a Forma-1-ben.”

„Bízok abban, hogy tudni fogjuk, mire lesz szüksége mind az autóval, mind az autón kívüli környezettel kapcsolatban, és a lehető legjobban fel tudjuk majd készíteni Oscart az első F1-es versenyére Bahreinben.”

„A céljaink egyértelműek, és amint megkezdhetjük a közös munkát Oscarral, egyből kikristályosodnak majd azok a célok, amelyeket el akarunk érni az első versenye előtt. Mint mondtam, Landóval már megmutattuk, hogy ebben nem végzünk rossz munkát, és bízok benne, hogy ez megint sikerülni fog.”