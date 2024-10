Hogyan fog működni a Haas-Toyota F1 szövetség?

A Haas új szövetsége a Toyotával szeizmikus pillanat a Forma-1 legfiatalabb csapatának rövid történetében. Az amerikai alakulat még 2016-ban csatlakozott a mezőnyhöz egy új - és egyesek számára ellentmondásos - modellel, amikor szorosan a Ferrarival szövetkeztek a technikai fejlesztésekhez. Most egy másik óriási autógyártó lett az új partnere.

Az elsődleges cél az, hogy a Haas "felgyorsuljon" - a csapatfőnök, Komacu Ajao szerint, aki a Toyota Gazoo Racing motorsport-technikai főigazgatójával, Kadzsi Maszajával való barátsága miatt a megállapodás fő mozgatórugója volt - azt a tervét, hogy megvalósítsa ambícióit, és a korábbiaknál előrébb kerüljön az F1-es mezőnyben. A csapat emellett határozottan túl akar lépni a 2023-as utolsó helyezéssel elért mélypontján.

Idén már egyértelmű jelei voltak a kilábalásnak a befektetések körüli frusztrációból, amely Günther Steiner 2023-as távozásához vezetett. Komacu már az idei Ausztrál Nagydíjon biztosította a csapattulajdonos Gene Haas befektetését a csapat első nagyobb toborzásához. Emellett a csapat egy vadonatúj vendéglátó struktúrát is kap, amelyet 2025-től használhat az európai futamokon.

A Toyota-üzlet azonban más nagyságrendű, és számos kritikus kérdést vetett fel. Szerencsére pénteken a Toyota Fuji Speedway pályáján Komacu hosszas válaszokat tudott ezekre adni. Íme, az új szövetség kezdeti működésének legfontosabb funkciói, valamint az, hogy mit jelent az üzlet a Toyota, a Ferrari és a Haas másik technikai partnere, a Dallara számára.

A Haas számára ez egy "hosszú távú" program

A "többéves megállapodásként" bejelentett új szerződés kapcsán Komacu egyértelművé tette, hogy "egy hosszú távú partnerségről van szó", amely alapvetően a Haas "követelményalapja" szempontjából arra szolgál, hogy "F1-es csapatként versenyképesebbé tegyen minket, hogy a rajtrács eleje felé haladjunk."

"A rajtrács legkisebb csapataként (a Haas jelenleg 300 embert foglalkoztat, de a toborzás során azon dolgoznak, hogy ezt 10%-kal növeljék - a szerk.), hiányoznak bizonyos erőforrások és hardveres képességek ahhoz, hogy megértsünk bizonyos dolgokat" - tette hozzá Komacu.

"Szóval a középmezőnyben való erősödésünk érdekében kerestünk valakit, aki több erőforrást és ezt a lóerőt tudja megadni nekünk, valamint rendelkezik a szükséges hardverrel és tudja, hogyan kell használni azt a hardvert."

A Haas hozzáférhet a Toyota korábbi F1-es létesítményéhez Kölnben, amely jelenleg a rendkívül sikeres WEC és WRC-csapatoknak ad otthont. De, ahogyan arról hamarosan írunk, ez nem jelenti azt, hogy a Toyota szélcsatornájára támaszkodnak, amelyet a McLaren is használt az F1-es aerodinamikai fejlesztésekhez, amíg le nem cserélte a sajátjára wokingi bázisán.

Mit nyer ebből a Toyota?

"Kerestem a módját annak, hogy gyorsabban kimondhassuk: Hogyan tudjuk a lehető legrövidebb idő alatt előrevinni ezt a csapatot?" - jelentette ki Komacu a kiválasztott médiumoknak - köztük a Motorsport.com-nak - adott csoportos interjúban. - "Aztán amikor elkezdtünk beszélgetni Kadzsi-szannal, a TGR-rel, ők is pont ezt keresték. Szóval ez tényleg kölcsönösen előnyös volt."

A Toyota számára ez azt jelenti, hogy mostantól elküldheti a Haashoz a mérnökeit, hogy F1-es szintű folyamatokat és tervezési ötleteket tanuljanak, úgy, hogy közben nem kell megvásárolni a rajtrácsra való feljutást. A Haas cserébe jelentős erőforrás-lökést kap. "A legújabb F1-es know-how-t keresik. Amivel mi rendelkezünk, de nem rendelkezünk az ő létesítményeikkel. Nincs annyi emberünk, nincs annyi erőforrásunk, mint nekik" - tette hozzá Komacu.

A Toyota mérnökei kezdetben nem lesznek a Haas F1-es csapatának tagjai

Komacu azonban egyértelművé tette, hogy "egyelőre" nem a Toyota mérnökei lesznek beágyazva a Haas F1-es csapatába, azonban ez egyértelműen egy jövőbeli törekvése a megállapodásnak. Csak a megfelelő embereket kell megtalálni a megfelelő helyekre: "Nem azért, mert nem akarjuk. Bárki is legyen a megfelelő személyzet, azt a csapatba fogjuk tenni" - magyarázta a csapatfőnök.

"Bizonyos vezetői pozíciók toborzása a csapatnál igazi küzdelem volt. Emiatt, ha, a TGR-nek lett volna olyan alkalmazottja, aki megfelel annak, amit keresünk azonnal elvittem volna őt. De jelenleg nincs. Szóval, nem veszünk fel TGR-s személyzetet a csapatba, de ez nem azért van, mert nem ez a tervünk. Azt vesszük fel, aki a legmegfelelőbb a feladatra."

A Toyota alternatív finanszírozási forrást biztosít a Haas számára...

Azzal, hogy a Toyota leszerződött a Haas új technikai partnerévé, alternatív lehetőséget teremtett a csapat számára a szükséges autóalkatrészek beszerzésére. Ez eltér attól, ahogy a Ferrarival és a Dallarával meglévő kapcsolata működik, és egy szponzori alapnak tekinthető, amelyből az alkatrészekért fizetnek majd.

"A mechanizmus nem sokban különbözik attól, amit a Ferrarival és a Dallarával csinálunk. Ha például a Dallarától veszünk egy első szárnyat, annak ára van. Ez a szponzorálással van kifizetve. Mondjuk, hogy a TGR-t kérjük meg, készítsék el az első szárnyunkat. Lesz egy beszerzési rendelés, amit átutalással fizetünk, tehát fizetni fogunk azért az első szárnyért, de ez ebből a szponzori pénzből fog származni. Míg a Dallara első szárnyának elkészítéséért Haas úrnak magának kell fizetnie. Tehát a pénz forrása más, de maga a mechanizmus alapvetően ugyanaz."

... de nem a csapat új főszponzora, mint az Alfa Romeo volt a Saubernek

Bár a Haas egy olyan F1-es bemutatóautót állított ki Fujiban, amelynek orrán és hátsó szárnyán a Toyota márkajelzése volt látható, az új megállapodás nem teszi a Toyotát a csapat névadó szponzorává - ahogyan azt korábban egyesek tévesen megírták.

A Haas megtartja a MoneyGram főszponzori szerződését, amelyet még 2022-ben jelentettek be, és amely a becslések szerint évi 25-35 millió dollár közötti összeget hoz a csapat kasszájába. Tehát, bár van pénzügyi elem az autógyártáshoz és fejlesztéshez szükséges források tekintetében, ez az üzlet sokkal többet ér, mint az Alfa Romeo által legutóbb végrehajtott márkaépítés, amikor 2018-tól 2023-ig a Sauber névadó szponzora volt.

"Jelenleg a főszponzorunk a MoneyGram, szóval semmi sem fog változni a címszponzor és a csapat neve tekintetében a belátható jövőben. Persze, van egy bizonyos pont egy bizonyos évben, amikor ilyen jellegű beszélgetést kell nyitnunk a szponzorral. Majd foglalkozunk ezzel, ha eljön az ideje."

A megállapodás azt jelenti, hogy a Haas finanszírozni tudja első F1-es TPC programját, amiben a Toyota versenyzői is szerepet kapnak.

A Toyota sajtóközleményében, amelyben bejelentette az új megállapodást, az állt, hogy "a megállapodás a TGR fejlesztősofőreinek részvételét jelenti a MoneyGram Haas F1 Team tesztvezetésein." A Motorsport.com kérdésére, hogy ez hogyan működik, tekintve, hogy 2025-ben csak egy hivatalos F1-es teszt van, ahol az új Haas versenyzőknek, Esteban Oconnak és Ollie Bearmannak minden időre szükségük lesz, Komacu elárulta, hogy ez az F1 korábbi autók tesztelésére vonatkozó szabályokról szól.

"Nekünk még nem volt ilyenünk" - mondta arról a rendszerről, amelyben a csapatok legalább kétéves autókat használhatnak az F1 költségkorlátozásán kívül eső teszteken. A TPC-programot a mérnökök és szerelők, valamint a fiatal versenyzők képzésére is lehet használni. Az Alpine és a McLaren a leghíresebb példák a TPC-programok bevetésére, olyan versenyzőket készítettek fel így, mint Oscar Piastri és Jack Doohan, de a Red Bull is felhasználta ezeket a szabályokat, hogy júliusban Max Verstappen vizsgálhassa Imolában a 2024-es autó problémáit.

A Haas számára most további előnyt jelent egy új TPC-program, amely Komacu szerint javít azon a helyzeten, ha "egy versenymérnök, egy teljesítménymérnök úgy dönt, hogy elmegy, vagy problémája van, és nem tud részt venni egy versenyen, pedig ekkor nagyon küszködünk, folyamatosan a határon vagyunk."

A TPC program egy újabb példa arra, hogy ez a szövetség a Haas és a Toyota számára is előnyös. Ahogy Komacu elismerte, "ahhoz, hogy ezt egyedül csináljuk, rengeteg befektetés kell", de "a TGR óriási mértékben támogatja ezt, és szeretnék, ha az ő fiatal versenyzőiket tennénk be ebbe a programba, hogy F1-es autóval is tapasztalatot szerezzenek."

"Ha jövőre 20 napos TPC-t akarnánk csinálni, megtehetnénk. Hogy megtesszük-e, vagy sem, az egy másik kérdés. Ahhoz, hogy a TPC-t megcsináljuk, néhány embert a Haas F1-es csapat személyzetéből erre kell alkalmaznunk, de a TGR is biztosít némi személyzetet. Szóval ez egy teljesen közös, vegyes munka lesz."

A Haasnak 2025-re szélesebb körű tartalékversenyzői szerződése lesz

A Haasnak jelenleg Pietro Fittipaldi és Ollie Bearman az F1-es tartalékpilótái. Bearman az eltiltott Kevin Magnussen helyére került Bakuban, ahol az éppen az IndyCarban szereplő Fittipaldi miatt a Haas a Mercedes tartalékpilótájára, Frederik Vestire támaszkodott, ha bármi történne a brittel vagy ideiglenes csapattársával, Nico Hülkenberggel.

Bár Komacunak még meg kell beszélnie "Freddel (Vasseurrel, a Ferrari csapatfőnökével - a szerk.), hogy ki legyen a tartalékversenyző", elismerte, hogy "mindenképpen nyitott a lehetőség", hogy a Toyota olyan gyári versenyzői, mint a WEC-ben versenyző Hirakava Rijó - aki jelenleg a McLaren F1-es tartalékversenyzője - a jövőben a Haas opciói lehessenek a TPC-program környékén.

A Motorsport.com úgy tudja, hogy Magnussen is jelölt maradhat egy ilyen szerepre, mivel ő és a Haas egyértelmű, hogy valamilyen formában együtt kívánnak dolgozni, miután 2024 végén befejezi a szereplést a csapatnál, már amennyiben a dán nem kapja meg a Saubernél az utolsó helyet a rajtrácson Hülkenberg mellett.

A Toyota segít a Haasnak megépíteni első saját F1-es szimulátorát

Talán a legrészletesebb magyarázat arra, hogy az új megállapodás hogyan fogja fellendíteni a Haast, Komacu révén érkezett, aki elmondta, hogy a Toyota segít a csapatnak megépíteni első F1-es szimulátorát banbury-i bázisán - ahol várhatóan további jelentős új létesítmények is épülnek majd.

Korábban "az egyetlen szimulátor, amelyhez hozzáférhettünk, a Ferrari maranellói szimulátora volt" - mondta Komacu. De hozzátette, hogy a Haas csak az előszezonban fogja azt használni, mivel "a szezon során eléggé korlátozott, amit a maranellói szimulátorban tehetünk". Ennek oka, hogy a Haas kis létszáma miatt Komacu "nem kérheti meg az Egyesült Királyságban dolgozó embereit, hogy jöjjenek vissza a 24 futamról, majd töltsenek még 10 hetet Olaszországban, hogy szimulátoros edzéseket tartsanak."

"E nélkül a partnerség nélkül nagyon nehéz lenne számunkra a szimulátorprogram. Egyrészt, nincs meg a hardver, tehát először azt kellene találnunk, majd meg kell vásárolnunk. Telepítenünk kell. Aztán hosszú időbe telik, amíg a szimulátort beüzemeljük, hogy megfelelő korrelációt kapjunk stb." - tette hozzá.

"A TGR rendelkezik szakértelemmel a szimulátorban - mind saját maga, mind az ügyfélprojektjei számára. Tehát rendelkeznek a hardverrel, és a működés, a beállítások tekintetében is rendelkeznek szakértelemmel - a szimulátor működésének minden aspektusát megkapjuk. Tehát, ismétlem, ebből a partnerségen keresztül fogunk hasznot húzni."

Amellett, hogy ez azt jelenti, hogy Ocon és Bearman használhatják ezt az új rendszert Banburyben, hogy a vezetésükön dolgozzanak, a Haas azt tervezi, hogy az új verseny- és teljesítménymérnökökkel való kapcsolatuk erősítésére is felhasználja. De ami kritikus, hogy még nem fogják abbahagyni a Ferrari szimulátorának használatát...

Hogyan fog mostantól működni a Haas kapcsolata a Ferrarival?

"Ollie a maranellói szimulátort vezette az aero-fejlesztésünkhöz is, szóval, hogy megőrizzük ott az összhangot, Ollie továbbra is folytatja, amit eddig is csinált, de a Banburyben lévő szimulátort is vezetni fogja" - zárta Komacu magyarázatát a szimulátorprogramjukról.

A Haas azonban messze nem csak ennyit tart meg a Ferrarival kötött meglévő szerződéséből. Miután Vasseurrel "az együttműködés ötletének nagyon korai szakaszától kezdve" tárgyaltak, megtartva azt a koncepciót, hogy a "Ferrari-Haas partnerség az alapja" csapata F1-es erőfeszítéseinek, Komacu rengeteg meglévő kulcselemet megtart a Scuderiával való kapcsolatukból.

Elmondása szerint a Haas "továbbra is a maranellói szélcsatornát fogja használni" a jövőbeli F1-es autóinak tervezéséhez, és továbbra is vásárol majd a Ferraritól sebességváltó- és felfüggesztési alkatrészeket. Ami pedig az F1-es motorellátást illeti, a Toyota határozottan kijelentette, hogy nem fog erőforrást építeni a Haas számára, a csapat legalább a júliusban bejelentett, 2028-ig szóló új szerződés végéig a Ferrari ügyfele marad.

"2028 végéig írtunk alá a Ferrarival - a technikai partnerség, a motorellátás, a váltóellátás stb. tekintetében. Tehát alapvetően semmi sem fog változni. Ami engem illet, ennek a partnerségnek [a Toyotával] semmi köze a motorokhoz. Ez tisztán a karosszériáról szól, egy technikai szövetség révén."

Komacu azt is elmondta, keményen dolgozott azon, hogy biztosítsa, a Ferrarit, mert "ha úgy érzik, hogy ez a Toyota-Haas szövetség fenyegetést jelent majd rájuk nézve, akkor nem fog működni - szóval, gondoskodtam róla, hogy ez ne így legyen."

Hozzátette: "Természetesen a Ferrari küldött bizonyos követelményeket, bizonyos töréspontokat, ahol garantálnom kellett nekik, hogy nézzétek, ezt és ezt és ezt folytatjuk. De még egyszer mondom, ez az, amit amúgy is csináltunk volna. Szóval igazából elég egyszerű volt, és nagyon együttműködő minden oldal."

Mit jelent mindez a Dallara megállapodására nézve, mely a Haas F1-es autóit építi

Az olasz versenyautó-gyártó Dallara építette a csapat indulása óta a Haas F1-es autóinak mindegyikét. Komacu ragaszkodik ahhoz, hogy "ez egy másik kulcsfontosságú, fontos kapcsolat." A Toyota-szerződés egyértelműen azt jelenti, hogy a japán gyártó mostantól bizonyos kompozit autóalkatrészeket fog gyártani a Haas számára, de ez egyelőre nem jelenti azt, hogy a Dallara kilép a csapatnál betöltött jelenlegi pozíciójából. A Haas a Ferrari maranellói gyárában lévő tervezőbázisát is megtartja.

"Azt is meg fogjuk beszélni, hogy mely paraméterek alapján dolgozunk tovább a Dallarával, mely paraméterek alapján a Toyotával, de együtt fogunk létezni. Nem egymás felváltásáról van szó" - mondta Komacu.

Mikortól mutatkozhatnak meg a Haas eredményeiben a Toyota-szerződés előnyei?

Hülkenberg nemrég a Motorsport.com-nak azt mondta, hogy a Haas "komoly erő lesz az elkövetkező években". A Toyota csatlakozásával és a finanszírozási/tervezési modelljének masszív megváltoztatásával a csapat világosan kijelentette, azt várja, hogy ez jobb formájukban is megmutatkozik majd. Talán még az első F1-es dobogót vagy győzelmet is megszerezhetik.

Arra a kérdésre azonban, hogy a Toyota segíthet-e a Haas 2025-ös autójának tervezésében és fejlesztésében, Komacu hangsúlyozta, hogy "az előnyöket nem fogjuk azonnal látni vagy érezni. Mint minden partnerségben, itt is meg kell értenünk egymást. Aztán ki kell próbálnunk néhány dolgot közösen.

Még az olyan dolgokban is, mint a szénszálas kompozit gyártása, bizonyos kísérleteket kell végeznünk, hogy megértsük, mennyi ideig fog tartani, milyen minőségi információcsere lehetséges közöttünk. Meg kell ismernünk egymást."

"De mint mindenhez, ehhez is idő kell. És ahogy bármely szervezet, ha túl gyorsan lépünk, teljesen szétesünk. Tehát nem szabad túlságosan siettetni a dolgokat. Bár ez egy verseny, ez a Forma-1, szóval a lehető leggyorsabban fogjuk csinálni a dolgokat. De van egy finom egyensúly, szóval helyesen kell csinálnunk."