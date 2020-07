Hogy miért javult ennyit a Racing Point? Egyszerű a válasz...

A Force India 2018 nyarán csődeljárás alá került, amelynek végén a Lawrence Stroll vezette konzorcium megvette az istállót, a kanadai üzletember pedig jelentős összeget fektetett a csapatba.

A 2020-as autójuk, vagyis a Racing Point RP20 volt az első kocsi, amelyet már teljes mértékben Stroll „hatalomátvételét” követően terveztek. Az autó pedig jól is sikerült – azonban rengeteg kritikát kapnak amiatt, mert az autó rendkívül hasonlít a tavalyi Mercedeshez.

A Racing Point érte el a legnagyobb javulást a tavalyi magyar időmérőhöz képest: 2,7 másodperccel jobbak idén, mint tavaly – a második legtöbbet gyorsuló Williams is „csak” 1,4 másodperces javulást tudott felmutatni.

Amikor a Magyar Nagydíj szombati napján a csapatfőnök Otmar Szafnauert az óriási javulásról kérdezték, azt válaszolta, hogy korábban is ez volt a tervük, csak ekkor még nem volt pénzük a megvalósításra.

„Szerintem az különleges velünk kapcsolatban, hogy mindig is tehetséges szakemberek dolgoztak nálunk, akiket csak a pénzhiány tartott vissza. És mindig is azt akartuk csinálni, amit most csinálunk, csak korábban sosem volt elég pénzünk arra, hogy a Forma-1 legjobb csapatát kövessük.”

„Ha még emlékeztek, mi raktuk be az autónkba először a dupla diffúzort 2009-ben, amikor három csapat rendelkezett dupla diffúzorral. Szerintem közülük is mi voltunk az elsők, még a Red Bullt is megelőzhettük vele.”

„Tehát mindig is tehetséges alkalmazottaink voltak, akik megértik a versenyzést, értik, hogyan kell fejleszteni egy autót, emellett pedig követők vagyunk: figyeljük, hogy mivel állnak elő a többiek, hogy aztán azt saját magunkhoz alkalmazzuk.”

„Korábban a McLaren előállt az F-csatornával, és a McLaren után először nálunk volt F-csatorna. Szóval a tehetségeink mindig megvoltak, csak a történetünk során nem rendelkeztünk elég pénzzel. Volt olyan időszak is, amikor csak Silverstone-ban tudtuk bemutatni a „B” autónkat, ami aztán nagy előrelépésnek bizonyult.”

„És ez azért alakult így, mert a tél folyamán megvoltunk a fejlesztésekkel, viszont nem volt elég pénzünk ahhoz, hogy fel is helyezzük az autónkra ezeket a fejlesztéseket, így az év elején egy „hibrid” kocsival versenyezünk.”

„Viszont ennek az időszaknak vége, mert most már elég pénzünk van, és most már tényleg meg tudjuk mutatni, hogy milyen tehetségekkel rendelkezünk.” – így Szafnauer.

A Racing Point csapatfőnöke szombaton Perez jövőjével kapcsolatban is egyértelműen nyilatkozott.