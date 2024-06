Hogy áll a 2025-ös pilótapiac Perez bejelentése után?

A sort kezdjük is a címvédő csapattal. Bár Max Verstappen lehetséges távozása jó ideig dominálta az F1-es sajtót, mostanra már többnyire elültek ezek a hangok, és a holland továbbra is 2028 végéig szóló érvényes szerződéssel rendelkezik a Red Bull-lal.

Most pedig az is kiderült, hogy a csapattársa sem változik, hiszen Perez újabb két évre írt alá a bikásokkal, így az ő felállásukat igazából biztosra vehetjük 2025-re, hacsak nem történik valami óriási fordulat Verstappen esetében.

Másodikként jöjjön a Ferrari, ahol Charles Leclerc az év elején írt alá egy új, hosszabb távra szóló megállapodást, így a következő szezonokban ő sem megy sehová. Február elején pedig jött a nagy bomba, miszerint Lewis Hamilton érkezik mellé a Mercedestől, aki 2026 végéig szintén garantáltan vörösben fog majd versenyezni.

A McLarennél is egyértelmű a helyzet, hiszen ott is nemrég kötött mindkét jelenlegi versenyző új szerződést, így Lando Norris és Oscar Piastri a folytatásban is azért küzdhet majd, hogy a wokingiak ismételten bajnokesélyes csapattá váljanak.

A Mercedes az eddig felsoroltak közül az első olyan alakulat, ahol még nem tudjuk pontosan, 2025-ben milyen felállással fognak nekivágni a szezonnak. George Russell ugye biztosan marad, de hogy a távozó Hamilton helyére ki érkezik, az továbbra is kérdéses.

A legnagyobb esélyesként az utóbbi időben már Andrea Kimi Antonellit kezdték emlegetni, de azért továbbra sem lehet kizáni sem Carlos Sainz, sem pedig Ocon érkezését. Toto Wolffék állítólag örömmel várnak még a döntésükkel, és valóban nem kell kapkodniuk, hiszen körülöttük egyre több dominó kezd a helyére kerülni.

Papíron az Aston Martin jövő évi párosa is megvan, hiszen Fernando Alonso a szezon korábbi szakaszában további két évre hosszabbított, a csapattársa pedig a tulajdonos fia, és egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy Lance Stroll maradása is garantált, de erről vélhetően nem mostanában fogunk bejelentést kapni.

Áttérve a mezőny második felére, itt már kicsikét vegyesebb és bizonytalanabb a helyzet. A Visa RB-nél Juki Cunodának és Daniel Ricciardónak sincs megállapodása 2025-re, de Peter Bayer ügyvezető nemrégiben elmondta, elégedettek mindkettejükkel, így jelen állás szerint nem valószínű, hogy változtatnának, hiába vár a kispadon Liam Lawson.

A Haasnál szintén érdekesen alakulnak a dolgok, hiszen az már biztos, hogy Nico Hülkenberg távozik és a Saubernél folytatja, de közben Kevin Magnussennek sincs szerződése a következő idényre, így előfordulhat, hogy az amerikaiaknál teljes sorcsere következik. Oliver Bearman mellett Ocon érkezésére van most talán a legnagyobb esély, de persze azért Magnussen maradása sem lenne meglepetés.

Ha már szóba került Ocon, akkor az Alpine egyelőre pilóták nélkül áll 2025-re, hiszen Pierre Gasly sem rendelkezik érvényes szerződéssel. Ocon távozásával ugyanakkor megnőtt annak az esélye, hogy az egyszeres győztes maradni fog, így a kérdés inkább az, ki érkezhet majd mellé a bukdácsoló alakulathoz.

Utolsó előtti csapatként jöjjön a Williams. Alex Albon is azon versenyzők közé tartozik, akik bíznak a jelenlegi munkaadójukban, ezért ő is úgy döntött, egyelőre nem megy sehová, ami azt jelenti, hogy nemcsak 2025-ben, de utána is a grove-iak pilótája lesz. Az viszont, hogy ki lesz a csapattársa, már sokkal jobb kérdés.

Logan Sargeant szerződése az idény végeztével lejár, és egyelőre nem sok jel utal arra, hogy meg fogják őt tartani. A helyére érkezhet Sainz, Ocon, de akár Valtteri Bottas is, de hogy végül hogyan dönt James Vowles csapatfőnök, azt most még nem lehet tudni.

Végül pedig jöjjön a Sauber, amely 2026-ban az Audi gyári csapatává fog válni. Biztos pontként már tudjuk, hogy Hülkenberg lesz az egyik versenyzőjük a folytatásban, azt viszont továbbra is homály fedi, ki ülhet majd be a másik, sokak által vonzónak érzett ülésbe. A legjobb esélye itt is Sainznak van, akit az Audi tárt karokkal fogadna, de ugyanúgy nem lehet kizárni Ocont, a csapat jelenlegi versenyzőit, de akár még Juki Cunodát sem.

A helyzet tehát továbbra is bonyolult, sok bejelentésre lehet még számítani, de közben azért már lassacskán kezd tisztulni a kép annak kapcsán, jövőre kiket és milyen overallban fogunk látni felállni az F1-es rajtrácsra.

Összegzés a jövő évi felállásokról:

Red Bull: Max Verstappen, Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Mercedes: George Russell, bejelentésre vár

Aston Martin: Fernando Alonso, bejelentésre vár

Visa RB: bejelentésre vár

Haas: bejelentésre vár

Alpine: bejelentésre vár

Williams: Alex Albon, bejelentésre vár

Sauber: Nico Hülkenberg, bejelentésre vár