Hockenheim is bejelentkezett tartalékos pályának

Mivel a koronavírus még az idei versenynaptárat is befolyásolja, így egyre több lehetséges helyszín kerül be a kalapba, amelyek bizonyos esetben akár helyettesíthetnek is kieső vagy elhalasztott nagydíjakat.

Miután tavaly Mugello, Nürburgring, Imola, Portimao és Isztambul is sikeresen vizsgázott, így a Liberty Mediának több lehetősége is van arra, hogy garantálni tudja a megfelelő futamszámot 2021-ben.

Még több F1 hír: Fegyverszünet Stroll és Villeneuve között

A legújabb név a listán pedig a németországi Hockenheim. A jelenlegi bizonytalanság miatt a hírek szerint a legendás helyszín is úgy döntött, hogy felajánlja a Liberty Mediának, hogy amennyiben szükség van rá, akkor ők is hajlandóak lennének futamot rendezni.

Ezt a német automobilklub (AvD) állítja, melynek vezérigazgatója, Lutz Leif Linden ki is jelentette, hogy nyitottak lennének a tárgyalásokra. „Valószínű, hogy több meglepetés is érkezik még a 2021-es F1-es naptárba.”

„A Német Nagydíj szervezőiként mi készen állunk, ahogyan tavaly is, hogy lehetséges beugrók legyünk a naptárban, Hockenheimet vagy a Nürburgringet támogatva.”

A DPA hírügynökség szerint a 2020-as futam a Nürburgringen jó benyomást keltett, így ők szerepelnek a jelöltek listájának élén, ami a bizonytalan sorsú Kanadai Nagydíj pótlását illeti.

Montreálban június 13-án kellene futamot rendezni, de mivel két európai helyszín között van, így logisztikailag nem biztos, hogy lenne értelme a dolognak a Liberty és a csapatok szempontjából.

Nem is beszélve a landolási szabályok lehetséges változásairól. A kanadai karanténszabályok nagyon szoros határidőt szabnának egy nagydíj lehető legjobb megrendezésével kapcsolatban, így nem igazán van tér a játékra, ez pedig utat nyithat más pályáknak.

Hamilton az új amerikai elnök beiktatását méltatta

Íme a (majdnem) teljes 2021-es Forma-1-es rajtrács!