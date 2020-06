Hockenheim idén akár két futamot is rendezhet a Forma-1-ben

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a Forma-1 idén a koronavírus okozta helyzet miatt főként Európán belül fog versenyezni, és külföldi helyszínként csak Kína, Bahrein, valamint Abu Dhabi maradhat meg. Nem kizárt, hogy ezeken a helyszíneken dupla futamokat rendeznek.

Pénteken Baku, Szingapúr és Japán visszavonulását jelentették be erre az évre. Ezzel újabb három fontos nagydíj esett ki a sorból, noha korábban a japánok még azt sem zárták ki, hogy rajongókat is fogadjanak a hétvégéjükön.

A legérdekesebb dupla versenyhétvége Bahreinben lehet, ahol a második futamon egy teljesen más vonalvezetést használnának. Gyakorlatilag alig lenne rajta kanyar, és sokkal inkább hasonlítana egy ovál pályára.

Egyelőre csak 8 versenyt jelentettek be a Forma-1-ben, köztük a Magyar Nagydíjjal, ami közvetlen az évadnyitó osztrák futamok után kerül megrendezésre, természetesen zárt kapuk mellett, tehát közönség nélkül a Hungaroringen.

Silverstone-ban a Red Bull Ringhez hasonlóan két versenyt fognak rendezni. A vonalvezetés érintetlen marad ezeken az eseményeken, de a Pirelli gumiválasztása eltérő lesz, így lehet némi esély arra, hogy az erősorrend változik.

Az időjárás lehet az igazi változási faktor, ha leszakad az ég, vagy épp az első versenytől eltérően száraz marad az idő. Nem kizárt, hogy mindez megtörténik a szeszélyes brit időjárás részeként, vagy épp a forróság okoz gondot.

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

Monzában is lehetséges lehet a dupla versenyhétvége, de sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy helyette a mezőny egy másik olaszországi pályán is akcióba lendül. Mugello a fő esélyes, ami a Ferrari pályája. Imola pedig harmadik olasz helyszínként térhetne vissza.

A tartalékok között szerepel Hockenheim is. A Német Nagydíjat idén eredetileg nem rendezték volna meg a Forma-1-ben. Ennek anyagi okai voltak, de a koronavírus miatt a németek is beugorhatnak. Sőt, a BBC úgy tudja, most már szinte biztos Hockenheim szeptemberi szereplése, és rögtön két versennyel.

Jó hír, hogy a Forma-1 továbbra sem mondott le a Kanadai Nagydíj idei megrendezésétől, ami eredetileg ezen a hétvégén lett volna Montrealban. A háttérben erről is tárgyalnak az illetékesek egymással. Egy szeptemberi dátumot kaphat a híres futam, még mielőtt Quebec-ben beköszöntene a tél.