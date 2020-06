Hockenheim és Portimao akár duplafutamot is tarthat

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint a Liberty egyre nagyobb mértékben alapozik a versenynaptárral kapcsolatban a B tervére, amellyel biztosítanák, hogy 16-17 versenyből álljon a szezon.

Jelenleg az F1 egy 8 versenyes naptárat tett közzé, amely szeptember 6-án fejeződik be Monzában, de egyre nagyobb a vaslószínűsége annak, hogy idén nem csak tesztelni mennek a csapatok Mugelloba, hanem versenyezni is, így a Ferrari olasz földön, a saját pályáján ünnepelhetné az 1000. futamát.

Továbbra is kérdőjeles Szocsi futamrendezése is, annak ellenére, hogy a pálya tulajdonosai elmondták, ők nyitottak lennének egy dupla futamra is. Az amerikai túra, Austin – Mexikóváros – Sao Paolo szintén egyre valószínűtlenebbnek tűnik, mivel ezekben az országokban továbbra is tombol a járvány.

Az amerikai kontinenst ugyanakkor Montreal képviselheti majd, egybehangzó kanadai értesülések, európai forrásokra hivatkozva állítják, hogy október 11-én még versenyt tarthat a Circuit de Gilles Villeneuve.

Amennyiben a tengeren túli túra mégsem jön össze, a Liberty 100%-ban a B-tervére, az európai szezon minél hosszabbá tételére koncentrálhat, köztük két olyan pályával, akiknek a neve már a járvány kezdetekor felmerült, mint lehetséges helyszín: Portimao (Algarve) és Hockenheim.

Mindkét pálya dupla futamot tartana ebben az esetben, szeptember 27. és október 4., valamint október 18. és 25. lebonyolítással, egy hét szünettel (ahova beférne Kanada, ha nagyon akarják) a két duplázás előtt.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Ebben az esetben a Forma-1 13-14 versennyel zárná az „európai” túrát, és így menne a Közel-Keletre, ahol Bahrein nyitott lenne a dupla futam tartására, akár két különböző vonalvezetésen is, november 8-án és 15-én.

Az Abu Dhabi szezonzáró szeretne szimpla futamnak megmaradni, de ezesetben akár választhat is a november 29., és a december 6-ai időpont között.

