Hockenheim és a Nürburgring is visszatérhet az F1-es versenynaptárba

A 2020-as Forma-1-es szezon egyik legnagyobb különlegességét adták az európai beugróhelyszínek. A koronavírus-járvány európai terjedése után egyből felmerült a Hockenheimring rendezési lehetősége, azonban végül a tartományi korlátozások miatt a Nürburgring kapta meg az F1-től a rendezési lehetőséget, mivel ők nézőket is beengedhettek a pálya lelátóira.

Az idei versenynaptárban egyelőre csak 2 beugrós helyszín szerepel, Imola és Portimao, az F1-nek pedig eltökélt célja, hogy az idei szezon már ne csak Európáról szóljon, hanem a tengerentúli versenyekről is.

Az olyan klasszikus vonalvezetéssel rendelkező pályák, mint Mugello, vagy a Nürburgring sikere után már az F1 felső-vezetőségében is felmerült a futamok rotációjának lehetősége, ez pedig remek megoldást jelentene a versenyrendezési díj kifizetésével általában küszködő, állami segítséggel nem rendelkező német pályáknak.

Mick Schumacher és Sebastian Vettel hosszútávú szerződései még évekre bebiztosították az F1-es érdeklődést Németországban, az F1-ben nem is hagyná ki ezt a lehetőséget:

„Németország nagyon fontos piac számunkra” – nyilatkozta Stefano Domenicali az F1-Insidernek. „Azt is elárulhatom, hogy az elmúlt időben a Nürburgring és a Hockenheimring képviselőivel is tárgyaltam a Forma-1 visszatérésének lehetőségeiről. Reményeim szerint az elkövetkező pár hónapban meg is találjuk erre a megoldást.”

Hallgassátok meg a 320 Felett podcastünk legújabb adását, ahol a ti merész tippeitek alapján beszéltünk arról, mire számítunk a 2021-es F1-es szezonban!

„A járvány mindenkinek óriási kihívást jelent, szóval rugalmasnak kell lennünk. Tavaly az F1 az FIA-val közösen szinte lehetetlen körülmények között tartotta meg a világbajnokságot, amivel leraktuk az idei, minden korábbinál hosszabb szezon alapjait is. Nem lesz könnyű, de egyelőre minden egyes szervező vállalta a futam megtartását. Az ilyen krízishelyzetekben a sport remek figyelemelterelő az emberek számára is.”

Domenicali azonban nem állna meg azzal, hogy Németországot visszahozza a naptárba, ismét kijelentette, hogy a versenynaptár további bővítésére lehet még számítani:

„Azt szeretném, ha a futamok harmada Európában lenne, ha két versenyünk lenne az Egyesült Államokban. Tárgyalunk afrikai országokkal is, mind dél, mind észak-afrikai országok jelezték már az érdeklődésüket.”