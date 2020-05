Hockenheim egyelőre nem tárgyalt a potenciálisan beugró Német GP dátumáról

Lapunk az elsők között számolt be arról, hogy Hockenheim is nyitott lehet arra, hogy idén futamot rendezzen a Forma-1-ben. A koronavírus miatt a Német Nagydíj is előtérbe kerülhet, mely az idei évre kikerült a naptárból.

Ennek pedig pénzügyi okai voltak, de most egy csavar végén Hockenheim váratlan lehetőséghez juthat. Kérdés, hogy mit szól ehhez a német kormány, és a feltételek mennyire adottak a pálya számára, ami kritikus pont.

„Megerősíthetem, hogy tárgyalásban vagyunk. Bizonyos időközönként kapcsolatba kerülünk a Forma-1-ben dolgozó kollégákkal. A sok éves partnerség után teljesen normális, hogy beszélünk erről, érdeklődve a helyzet iránt.” - mondta Jorn Teske a Motorsport.com kérdésére.

„Ezen témák kapcsán beszélgetünk egymással, akárcsak a Forma-1 versenynaptárának bizonytalanságáról is. Beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetne lehetséges egy ilyen dolog megvalósítása, miképpen történhetne az meg. Egyszerűen csak gondolatokat cseréltünk egymással.”

„A dátumokról, a feltételekről és a szerződés felépítéséről, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy valami ilyesmi komolyan is megvizsgálható legyen, nem esett szó. Nem mentünk olyan messzire.” - hangsúlyozta Teske.

Fotó készítője: Sam Bloxham / Motorsport Images

„Mindig is azt mondtuk, hogy a Forma-1-et csak akkor fogadhatjuk, ha az számunkra nem jelent egy kiszámíthatatlan pénzügyi kockázatot. Ez volt az utóbbi néhány év fő iránymutatása is. Mindig is ragaszkodtunk ehhez, és sikerült egy olyan szerződéses alapot találnunk, ami éppen teljesíteni tudta ezt.”

Hockenheim szívesen fogadná a mezőnyt zárt kapuk mögött, mindaddig, amíg a helyi hatóságok összes feltétele teljesül. Ez jelenti az alapot annak, hogy komolyan tárgyalhassanak egy futam megrendezéséről.

„Ha biztosítani tudjuk azt, amit a hatóságok megkövetelnek, és a gazdasági szempontok elfogadhatóak számunkra, akkor a Hockenheimringen nem zárnánk ki egy ilyen szurkolók nélküli futamot. Folytatnunk kell ezeket a tárgyalásokat, mert mindez nem olyan konkrét, mint azt ahogy egyesek gondolhatják jelenleg.”

