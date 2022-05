Hivatalosan is megerősítették a Drive to Survive következő évadait! A Netflix Forma-1-ről szóló sorozatának legújabb évada rengeteg kritikát kapott a rajongóktól, ahogyan azt az elmúlt években már megszokhatta a stáb. Most azonban a Forma-1 hivatalosan is megerősítette, hogy folytatják a szériát.