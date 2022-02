Hivatalosan is eltörölték a Q2-es gumiszabályt

A csapatok illetékesei már évek óta tárgyaltak a szabály eltörléséről, amely 2014 óta volt érvényben, és amely szerint a Q3-ba bejutott versenyzőknek a Q2-es gumiszettjükön kellett elindulniuk a versenyen.

A szabály célja az volt, hogy egy plusz veszélyességi szintet teremtsen, mivel arra ösztönözte volna egyes csapatokat, hogy megpróbáljanak keményebb gumiszettel bejutni a Q3-ba, hogy előnyt szerezzenek a verseny rajtjánál.

Az élen álló csapatok előnye azonban azt jelentette, hogy ez ritkán vezetett különböző stratégiai variációhoz. Néhány versenyen a körülmények miatt minden versenyző a közepes keverékű abroncsot választotta, hogy a kvalifikáció utolsó szakaszába jusson.

Az F1 tavalyi sprint versenyhétvégéinek bevezetése után, amely eltörölte a Q2-es gumiszabályt, most kiterjesztették, hogy minden versenyre eltöröljék ezt, ami azt jelenti, hogy minden versenyző szabadon választhatja meg a rajtgumit.

Az FIA által pénteken közzétett 2022-es sportszabályzat legutóbbi kiadásában áthúzták azt a cikkelyt, amely szerint „a futam rajtjánál minden egyes, a Q3-ba kvalifikált autóra azt a gumit kell felszerelni, amellyel a pilóta a Q2-ben a legjobb időt érte el".

Ez mostantól minden egyes futam előtt egy plusz lehetőséget teremt, mivel a csapatok mérlegelhetik, hogy milyen gumival induljanak a versenyen, ha az autójuk a top 10-en belül van.

A korábbi években ez a szabad választás csak akkor volt lehetséges, ha a Q2 nedves körülmények között, intermediate vagy esős gumikkal zajlott.

A Q2-es gumiszabály eltörlésével együtt a frissített sportszabályzat a biztonsági autó szabályait és a versenyek újraindításának módját is módosította, valamint elmagyarázta, hogyan fognak működni az FIA új „show and tell" technikai ülései.

További változásokra a Sporting Advisory Committee és az F1 Bizottság közötti találkozókon kerülhet sor az elkövetkező hetekben, a március 20-i bahreini szezonnyitó előtt.

