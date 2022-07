Hivatalosan is állást foglalt a Honda: nincs kizárva a 2026-os F1-es visszatérésünk!

A Honda 2020-ban, a koronavírus-járvány első évében döntött úgy, hogy a „márka zöld jövőjének érdekében” 2021 végén kilépnek a Forma-1-ből, nagy slamasztikában hagyva ezzel a Red Bullt.

A 2021-es erőforrásuk azonban kiválóra sikerült, és Max Verstappen Honda-erővel lett világbajnok. A Red Bull pedig sikeresen kiegyezett a japán márkával arról, hogy 2022-től a 2025-ös szezon végéig használhatják a Honda erőforrását, amit ráadásul még idén is Szakurában, gyártanak a Red Bull még befejezetlen motorrészlege mellett, így a Honda Racing Corporation (HRC) logói ott is virítanak a Red Bull és az AlphaTauri autóin.

A Honda F1-es programjának vezetői végig kitartottak amellett, hogy a japán márkának folytatnia kéne az F1-es szerepvállalását, már csak azért is, mert a Honda kivonulása nélkül is tervben volt a 2023-as szezontól a fejlesztések befagyasztása az új motorformula előtt, a teljesen lebomló üzemanyaggal tervező F1 jövőképe pedig ezúttal már a Honda fejeseinek fantáziáját is megragadta.

Elsősorban német sajtóértesülések, így többek között a Motorsport-Totalnál dolgozó kollégáink is rendszeresen számoltak be olyan információkról, hogy a Honda egyre nagyobb figyelemmel követi a 2026-os motorformula alakulását, az Osztrák Nagydíjat megelőző ülésen, ahol a gyártók korábbi reményei szerint véglegesíthették volna a 2026-os motorformulát, részt vett a Honda vezérigazgatója, Toshihiro Mibe, illetve a HRC elnöke, Koji Watanabe és igazgatója Yasuaki Asaki is.

Watanabe többek között a Motorsport.com-nak így nyilatkozott a Red Bull Ringen:

„Az F1 jelenti a motorsportok csúcsát, szóval természetes, hogy figyelemmel követjük a Forma-1-et. Még csak most zártuk le a részvételünket, így a Hondán belül még szóba se jött a 2026-os szezon, nincsenek terveink. Ugyanakkor nincs kizárva a Honda részvétele. Az F1 éppen most dönt a 2026-os motorformuláról, a céljuk pedig a teljes karbonsemlegesség. Összességében tehát ugyanaz, mint nekünk.”

„Így a jövőben sem kéne feladnunk a karbonsemlegességünket egy F1-es projekttel. Ez egy jó alkalom most, hogy felmérjük, hogyan is képzeli el ezt a jövőképet az F1.

Watanabe azt is hozzátette, hogy a Honda csak azután döntene egy ennyire nagyszabású versenyprogramról, miután már az utcai modelljeinél elindultak a teljesen karbonsemleges úton.

„Több tényezőt is figyelembe kell vennünk. Most, hogy az F1 helyett az utcai kínálatunk karbonsemlegesítésén dolgozunk, végig is kell vinnünk ezt a tervet, de miután végeztünk, ismét elgondolkodhatunk az F1-en” – mondta Watanabe, azt is hozzátette, hogy amennyiben már 2026-ban vissza akarnak térni a Forma-1-be, arról „1, másfél éven belül”, tehát kb. 2023 végéig dönteniük kell.

A Red Bull 2026-tól a Porsche partnere lesz, és a motorformuláról zajló viták alatt fontos kérdés volt, hogy a Red Bull Powertrains új gyártónak számíthat-e a Honda motorjainak futtatása miatt. Watanabe azonban tisztázta, hogy a Honda F1-es erőforrásainak szellemi tulajdonjogát nem adták el a Red Bullnak, ők csupán lízingelik azt, így 2025 után a Honda-motorok visszaszállnak majd az anyacéghez.

