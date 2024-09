Hivatalos: Vizsgálják a McLarent és Max Verstappent az Azeri Nagydíj után az F1-ben! - frissítve

Úgy tűnik, hiába ért már véget az Azeri Nagydíj, még így is van miért izgulni a McLarennek, valamint három versenyzőnek is, hiszen vizsgálat alatt állnak, és akár még egy-egy büntetés is kinézhet nekik.

A McLarent „bokszutcai kihágás” miatt vizsgálják, Max Verstappent, Nico Hülkenberget és a két Alpine-pilótát pedig „VSC-s szabályszegés” miatt.

A McLarent 15:20-ra hívták be, a vizsgálat pontos oka, hogy csapattagok vagy a csapat felszerelése a verseny alatt lehetett a bokszutcában, ami a sportszabályzat 34.13-as cikkelye szerint tilos. Arra lehet gyanakodni, hogy idő előtt szaladtak be ünnepelni a csapattagok - megvan az ítélet!

Verstappent, Hülkenberget, Ocont és Gaslyt pedig 16:15-re idézték be a stewardok, amiért a leintés után, de még VSC-s fázis alatt előztek meg több autót - vélhetően az esti órákban születik ítélet a négy pilótáról - megvan az ítélet!

Emellett az utolsó előtti körben történt Perez-Sainz incidenst is vizsgálják, azt már tudni lehet, hogy a két pilótának és a csapatok képviselőinek 15:30-kor lesz jelenése a stewardoknál - megvan az ítélet!

Ahogy érkezik fejlemény, be fogunk számolni róla, így kövessétek továbbra is a hu.motorsport.com-ot, mert még változhat a futam végeredménye.

