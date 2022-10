Hivatalos: visszatérnek a Honda logók a Red Bullra és az AlphaTaurira!

A Honda 2020 őszén jelentette be, hogy a 2021-es szezon végén kivonulnak a Forma-1-ből, azonban a 2021-es szezonban elért sikereik után alaposan átdolgozták a terveiket.

A Red Bull már elérte, hogy nem csak 2022-ben, de egészen a jelenlegi motorformula végéig, 2025-ig Japánban, a Honda szakurai gyárában készüljenek az erőforrásaik, hosszas várakozást követően pedig a Honda is elismerte, hogy nagy marketinglehetőséget hagynak ki azzal, ha csak egy pici HRC (Honda Racing Corporation) logó jelzi a Red Bullok és AlphaTaurik erőforrásának eredetét.

A Motorsport.com korábbi értesüléseinek megfelelően a Red Bull és a Honda a 2022-es Forma-1-es Japán Nagydíj előtt be is jelentette, hogy ismét szorosabbra fűzték a kapcsolatukat.

Ennek keretein belül a Japán Nagydíjjal kezdődően a Honda logók visszatérnek az RB18-ra, és az AlphaTauri AT03-ra is, és két egyéb programot is bejelentettek: Sergio Perez lesz a Honda versenyzői akadémiájának hivatalos nagykövete, és idén novemberben már előadást is tart majd az iskola tanulóinak, november 27-én pedig Verstappen, Perez, Cunoda és Gasly is ellátogatnak Japánba a HRC éves találkozójára.

Mivel a Red Bull hivatalosan is megszakította a kapcsolatait a Porschével, a csapat önálló, már közel 300 főt foglakoztató motorrészlege, a Red Bull Powertrains továbbra is nagyon vonzó alap a gyártóknak a Forma-1-es szereplésre.

Az AMuS és a The Race értesülései szerint a Japán Nagydíjat megelőzően nem csak a jelenlegi marketing megállapodásról tárgyaltak egymással a Honda és a Red Bull képviselői, de a kapcsolat 2026-os felélesztéséről is, amelynek keretein belül a Red Bull Powertrains felelne legnagyobb mértékben a leegyszerűsített belső égésű motor elkészítéséért, míg a Honda pedig a hibrid erőforrás elektromos részén dolgozhatna.