Hivatalos videón a Ferrari „visszatérése” Mugellóból

A vártnak megfelelően a Ferrari is pályára gurult az évadnyitó Osztrák Nagydíj előtt, amit a következő hétvégén rendeznek meg, ráadásul rögtön két futammal a Red Bull Ringen. Nagyon izgalmas és rettentően sűrű hetek állnak előttünk.

A Ferrari is gőzerővel készül a háttérben, hogy minden a helyére kerüljön. Az olaszok sem szerették volna kihagyni a lehetőséget, hogy még a nagy szezonkezdés előtt pályára guruljanak az egyik autójukkal.

A választás a 2018-as modellere esett, mivel a jelenlegi szabályok szerint ez a legújabb autó, amivel korlátlanul tesztelhetnek. A 2020-as géppel csak 100 kilométert abszolválhattak volna, és demo gumikon.

A Ferrari 2018-as autóját Mugellóban gurították pályára, ami idén nagy eséllyel rendezhet nagydíjat a Forma-1-ben. A pálya a legendás márka tulajdonában van, így nem jelenthetett problémát a teszt lebonyolítása.

Sebastian Vettel és Charles Leclerc is akcióba lendült, amiről több képet is közöltünk számotokra. Most pedig itt a hivatalos videó a nagy eseményről, amikor is a német világbajnok és a fiatal monacói 4 hónap szünet után újra gyors köröket futhatott egy F1-es autóval.