Hivatalos: Verstappen és Gasly is büntetést kap Monzára

A hu.motorsport.com korábban már több alkalommal is beszámolhatott a várható büntetésről, ráadásul kedden Pierre Gasly maga mondta el, hogy Monzában a rajtács utolsó feléről fog indulni a motorbüntetése miatt. Ezzel együtt Max Verstappennél is egyértelmű volt a csere, amit most a Honda meg is erősített, akárcsak a francia részéről.

A japánok 4-es specifikációja a Belga Nagydíjon debütált az előző hétvégén, de azt csak Alexander Albon ( Alex Albon ) és Daniil Kvjat kapta meg, és ezzel együtt az azzal járó rajtbüntetéseket is. Utólag kiderült, hogy a csere ellenére Albon taktikai okok miatt a csapattársához hasonlóan csak a 2-es specifikációt használta a futamon. Monzában azonban már mindkét Red Bull-Honda és Toro Rosso -Honda az új egységet fogja használni.

A Honda Racing F1 technikai főnöke, Toyoharu Tanabe a szezon egyik legfontosabb versenyéről beszélt a Toro Rosso hazai hétvégéje kapcsán, ami egyúttal egy jó teszt is lesz a sok egyenes miatt a 4-es motornak. A Honda tisztában van azzal, hogy az újabb cserékkel Verstappen és Gasly csak hátulról fog indulni, de Monzában remek lehetőségeik lesznek az előzésre, és tekintve azt, hogy a 2-es specifikáció milyen gyorsnak bizonyult Spában a hosszú egyenesekben, bizakodhatnak.

A Honda szerint a csapataik vasárnapi tempója mindig erős, így nem igazán aggódnak, miközben azon dolgoznak, hogy maximalizálják a 4-es motorban rejlő potenciált, bízván a jó eredményekben és abban, hogy megőrzik a Spában szerzett lendületüket.

