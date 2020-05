Hivatalos: Tovább fog tartani az F1-es csapatok leállási periódusa

A koronavírus okozta helyzet miatt szünetelnek a motorsport-események a világban, ennek következtében a Forma-1-ben elhalasztottak 7 versenyt, a Monacói Nagydíjat pedig hivatalosan is törölték.

A kialakult helyzet miatt előrehozták a nyári szünetet a Forma-1-ben, és a tervek szerint 21 napig álltak volna le a csapatok. Viszont a csapatok egyhangú döntést hoztak arról, hogy ezt a periódust a kialakult helyzet ismeretében 21 napról 35 napra hosszabbítsák.

Tehát minden csapat a periódus meghosszabbítására szavazott, a Motorsport Világtanács pedig jóváhagyta a döntést, ami minden Forma-1-es csapatra és motorszállítóra vonatkozik.

Erről az FIA adott ki közleményt, a közleményben pedig hozzáteszik, folyamatosan kapcsolatban van egymással az FIA, a Forma-1 és az F1-es csapatok, és folyamatosan tárgyalnak a COVID-19 globális hatásairól.

A Forma-1-es csapatok közül a McLaren, a Williams és a Racing Point is elkezdte az alkalmazottak szabadságra küldését, illetve a versenyzőik fizetését is csökkentették, ennek a mértéke viszont csak a Williamsnél ismert, ahol George Russell és Nicholas Latifi is 20 százalékkal fog kevesebbet keresni.

A Forma-1 szezonja legkorábban június 14-én, a Kanadai Nagydíjjal vehetné kezdetét, de egyes sajtóhírek szerint valójában az Osztrák Nagydíj lehet a naptár első eseménye, természetesen a helyzet folyamatos változása miatt pillanatnyilag nem lehet biztosra venni ezt sem.

A Forma-1 vezetősége pedig továbbra is 15-18 versenyt akar megrendezni a 2020-as szezonban, és azzal számolnak, hogy valamikor nyáron kezdődhet el az idény. Emellett szólnak arról hírek, hogy a lehető legtöbb verseny megrendezése érdekében 2 naposra csökkentenék a versenyhétvégék időtartamát, illetve a „dupla” nagydíjak megrendezése is benne van a pakliban.

Nemrégiben Szocsi vezérigazgatója arról nyilatkozott, továbbra is azzal számolnak, hogy az eredeti időpontban kerülhet megrendezésre a verseny, Silverstone ügyvezető igazgatója pedig arról beszélt, nyitottak arra, hogy több versenyt is rendezzenek.

Egy videós kvízjáték számotokra, amiben arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek melyik pályán hajtottunk körbe az F1 2019-ben. A pályán kívül gyakorlatilag mindent láthattok.