Hivatalos: távozik a Williams csapatfőnöke, Simon Roberts!

A Dorilton Capital érkezését követően folytatódik a Williams átszervezése: a 2020 júniusában a Williams-család távozása után a csapat ideglenes csapatfőnökének kinevezett Simon Robertset decemberben tette meg csapatfőnöknek az új vezérigazgató, Jost Capito, azonban ma bejelentette a Williams, hogy mindössze 1 évvel az eredeti kinevezését követően Roberts távozik a posztjáról.

A csapatfőnöki teendőket az eddig mindössze a háttérben tevékenykedő vezérigazgató, Jost Capito veszi át, míg Roberts másik feladatát, a pálya mellett mérnöki csapat összefogását a nemrégen érkező technikai igazgató, Francois-Xavier Demaison veszi át, akinek így teljes rálátása lesz a grove-i gyár, és az utazó csapat működésére.

„Simonnak kulcsszerepe volt az utóbbi 12 hónapban az átmeneti időszak menedzselésében, és meg szeretném köszönni a remek munkáját, amelyet ezalatt végzett” - írta a csapat közleményében Jost Capito.

Simon Roberts: „Nagy megtiszteltetés volt csapatfőnöknek lenni a Williams család távozását követően. Mivel azonban az átállás hamarosan a végéhez közeledik, most már várom az új kihívásokat, és mindenkinek a legjobbat kívánom a csapatnál.”

Mielőtt elvállalta volna a Williams vezetésének embert próbáló feladatát, Roberts több, mint 15 éven keresztül dolgozott a McLarennél, valamint egy rövid ideig a Force India ügyvezető igazgatója is volt.

Jost Capito, CEO, Williams Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

A Williams tavaly történetének legnagyobb változásán esett át, miután a 2019-ben több, mint 13 millió fontos veszteséggel üzemelő csapatot csak annak részleges, vagy teljes eladásával tudta megmenteni a Williams-család, akik a csapat eladását követően önkéntesen távoztak a csapatnál betöltött pozícióikból.

Az F1.com szakírójának, Lawrence Barrettónak értesülései szerint Roberts menesztéséhez az vezetett, hogy nem volt kellően összehangolva a pálya melletti, és a gyárban folytatott mérnöki munka, így Capito nagyobb rálátást szeretett volna a csapat működésére - ennek felderítésére pedig több, mint 80 négyszemközti megbeszélést tartott a csapat vezető figuráival.

A nem hatékony munkavégzés még egyenesen Paddy Lowe menesztésére is visszavezethető: a rutinos technikai igazgató távozása után ezt a pozíciót egészen Demasion márciusi érkezéséig senki nem töltötte be - ami még George Russell szerint is őrültség volt, így visszagondolva.

Azon felül, hogy így Capito és Demaison ismét közelebb fűzte a kapcsolatát, amely korábban naggyá tette a VW WRC programját is, a Williams létrehozta a sportigazgatói posztot is a csapaton belül, azonban egyelőre nincs hír arról, hogy ezt ki töltheti majd be.