HIVATALOS: Schumacher és Mazepin is marad jövőre a Haasnál

A Haas Forma–1-es csapata Twitter oldalán erősítette meg, hogy a 2022-es szezont is a jelenlegi pilótapárosukkal, tehát Mick Schumacherrel és Nyikita Mazepinnel kezdik meg, így már kizárólag az Alfa Romeo egyik ülése szabad a jövő évi rajtrácson.

A Forma–1 rajongóinak nem okoz nagy meglepetést, hogy a Haas nem változtat pilótafelállásán, ugyanis mind Schumacher, mind pedig Mazepin az idei szezonban debütált a királykategóriában és a Haasnál már korábban megerősítették, hogy velük képzelik el a jövőt.

A csapat most pontot tett az ügy végére és a közösségi médiában jelentette be hivatalosan, hogy a közös botrányokat megélt újoncpárosuk a jövő évet is az istállónál kezdheti meg. Schumacher és Mazepin többször is egymásnak feszült az idei szezonban, de úgy tűnik ez nem befolyásolta a csapat döntését.