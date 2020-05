Hivatalos: Sainz-Norris duóval rohamoz a McLaren vasárnap a virtuális Kínai Nagydíjon

A hu.motorsport.com korábban már megírta, hogy az előző virtuális nagydíjhoz hasonlóan vasárnap a kínai futamon Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi és Alexander Albon is ott lesz, akinek a csapattársa a Real Madrid sztárkapusa, Thibaut Courtois lesz.

Most megerősítették, hogy Carlos Sainz Jr. 7. aktív versenyzőként nevezett a nagy virtuális Kínai Nagydíjra, így a Williams után már a McLarennek is az eredeti párosa is összeáll az online térben, ami nagyon jó hír a rajongóknak.

Sainz nemrég azt mondta, megérkezett Angliából a szimulátora, de még gondjai vannak a fékpedállal, így nem meri biztosra mondani a szereplését. Úgy tűnik, hogy akkor időközben meg is oldotta a kérdést, és vasárnap este ott lesz a rajtrácson.

Romain Grosjean a Kínai Nagydíj után csatlakozhat, míg Kevin Magnussen, Max Verstappen és Daniil Kvjat kizárta azt, hogy részt vegyen ezeken az eseményeken. Az Alfa Romeónál például Juan Manuel Correa lesz Giovinazzi ideiglenes csapattársa, aki tavaly egy nagyon súlyos és tragikus F2-es balesetet élt túl.

