HIVATALOS: Sainz nem kap büntetést, már át is vette a trófeát

Az FIA több versenyző esetében is vizsgálatot indított az esetleges szabálytalan DRS-használat miatt a sárga zászló ideje alatt. Carlos Sainz Jr. is veszélyben volt, így a dobogója is, amit Lewis Hamilton büntetése után kapott meg. A ceremónián nem vehetett részt, mivel akkor még nem volt hivatalos az információ, de a trófeát már átvette. A csapat azonban utólag felment a dobogóra, és ünnepelni kezdtek.

Az FIA megerősítette Sainz harmadik helyét, így megvan az első F1-es dobogója, míg a McLaren 2072 nap és 118 futam után újra pódiumos eredménynek örülhet. Legutóbb 2014-ben tehették ezt meg Ausztráliában. A nagy negatív szériának most vége, és talán szép idők várnak a csapatra, később a Mercedes motorjával, mint régen.