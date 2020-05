HIVATALOS: Sainz 2021-től a Ferrari versenyzője Leclerc csapattársaként

A Ferrari 2008 óta keresi azt az utat, mellyel visszatérhetnek a csúcsra, ugyanis legutóbb egyéni címet 2007-ben nyertek. Akkor ez Kimi Räikkönennek sikerült, rögtön az első évében, miután elhagyta a rivális McLarent.

Még több F1 hír: Ricciardo már aláírt a McLarenhez?

Felipe Massa 2008-ban, Fernando Alonso 2010-ben és 2012-ben volt rettentő közel a bajnoki trófea megszerzéséhez, de egyikőjük sem járt sikerrel. A brazil és a spanyol is az utolsó utáni pillanatokban maradt le a nagy lehetőségről.

Miután Alonsónál betelt a pohár, és idő előtt elhagyta Maranellót, utat nyitott Sebastian Vettelnek a Ferrarihoz. A német 2015 óta versenyez a legendás csapatnak, de még mindig nem sikerült bajnokságot nyernie velük, és sok kritikát kapott. A felek időközben megerősítették, hogy 2021-től külön folytatják tovább.

Ezzel felgyorsultak az események az átigazolási piacon, bár nagy meglepetés nem született azt illetően, hogy ki lett Charles Leclerc új csapattársa, mert már korábban is sokat cikkeztek a sajtóban Carlos Sainz Jr. esetleges érkezéséről.

Charles Leclerc, Ferrari, Sebastien Vettel, Ferrari and Carlos Sainz, McLaren Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr. a Red Bull jóvoltából mutatkozhatott be a Forma-1-ben, még 2015-ben a Toro Rossónál, ahol Max Verstappen mellett nem volt könnyű dolga. A „bikák” több potenciált láttak a hollandban, és őt emelték át a visszafokozott Daniil Kvjat helyére.

Sainz nem esett kétségbe, és feljebb kapcsolt, majd a 2017-es idény utolsó felében már a Renault színeiben indult, akárcsak 2018-ban, de csak kölcsönben. Miután a Red Bull kivárt a döntésével, hogy ki legyen a távozó Daniel Ricciardo utódja, a Renault lecsapott a lehetőségre, és leigazolta az ausztrált, így Sainz-nak mennie kellett.

Carlos-nak a McLaren dobott mentőövet, ahol nagyon hamar beilleszkedett, és hathatós közreműködése volt abban, hogy a McLaren megszerezze a konstruktőri 4. helyet. A versenyzők bajnokságát pedig a 6. helyen fejezte be, aminél többet nem is kívánhatott. Abban az évben gyűjtötte be az első dobogóját a kaotikus Brazil Nagydíjon.

A McLaren nagyon szerette volna, ha Sainz Wokingban marad, és közösen lépnek vissza a topcsapatok közé, de ezt a spanyol nélkül kell megvalósítaniuk, mivel 2021-től már a Ferrarinál fog versenyezni.

További részletek hamarosan...

Ajánlott videó: