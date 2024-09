HIVATALOS: Ricciardo utódját is bejelentette az RB!

Nemrég a Red Bull és fiókcsapata, az RB a közösségi médiában tisztelgett Ricciardo 14 éves Forma-1-es karrierje előtt, majd azt a széles körben várt lépést is megerősítették, hogy az év végéig Lawson tér vissza az autóba.

„A VCARB-nál mindenki szeretné megköszönni Daniel kemény munkáját a velünk eltöltött két szezonban. Rengeteg tapasztalatot és tehetséget hozott a csapathoz fantasztikus hozzáállással, ami mindenkinek segített remek csapatszellemet kialakítani” – mondta az RB csapatfőnöke, Laurent Mekies.

„Daniel egy igazi úriember volt a pályán és azon túl is, sosem hiányzott róla a mosoly. Hiányozni fog, ugyanakkor különleges helye lesz a Red Bull-családban. Ezt a lehetőséget megragadva szeretném üdvözölni Liamet. Már jól ismeri a csapatot. Tavaly szerepelt nálunk és jól boldogult nehéz körülmények közepette, szóval természetes lesz az átmenet.”

„Mindig nagyon jó látni, amikor a Red Bull-családból valaki megteszi a következő lépést. Már nagyon várjuk, hogy a fejünket előre szegezve, együtt koncentrálhassunk a szezon hátralévő részére.”

Mindeközben Ricciardo Instagram-posztban köszönte meg mindenkinek, aki segítette Forma-1-es karrierjét: „Egész életemben szerettem ezt a sportot. Vad és csodálatos utazás volt. Minden csapatnak és embernek, akinek köze volt hozzá, köszönöm.”

„A szurkolóknak, akik néha jobban szeretik a sportot, mint engem, haha, köszönöm. Mindig lesznek hullámhegyek és hullámvölgyek, de jól szórakoztam és az igazat megvallva, nem változtatnék rajta. Viszlát a következő kalandig!”

A bejelentés csak azt erősítette meg, hogy Lawson az idei szezon hátralévő hat futamára ül autóba, 2025-ről nincs szó, a Red Bullnál ugyanis igyekeznek minden opciót nyitva hagyni két csapatuknál. A 22 éves új-zélandi, aki 2019-ben került a Red Bull utánpótlás-programjába, ismét összemérheti magát a negyedik évét töltő Cunoda Júkival, akivel 2025-től a két csapat egyikénél küzdenek a helyekért.

Júniusban jelentették be, hogy Cunoda 2025-ben is az RB-nél marad, de az sem elképzelhetetlen, hogy ő vagy Lawson válthatja Sergio Perezt a Red Bullnál, ha a szünetben változtatni kívánnak. Lawson tavaly már futott öt versenyt az RB-vel, Ricciardo sérülése miatt, akkor egy szingapúri kilencedik hellyel felhívta magára a figyelmet, és bár visszakerült a tartalékok közé, most jobb esélyei vannak a Red Bullhoz kerülni, mint Ricciardónak.

A 35 éves ausztrált azért hozták vissza tavaly nyáron az alulteljesítő Nyck de Vries helyére, hogy nyomást helyezzenek Perezre, azonban ő sem tudott egyenletes teljesítményt nyújtani és megverni Cunodát, ezért korán búcsúznia kell.

Ricciardo 2011-ben, a Red Bull fiataljaként mutatkozott be a HRT-ben, onnan pedig a Toro Rossóba, majd 2014-ben a Red Bullba került. Nyolcból hét futamgyőzelmét Sebastian Vettel és Max Verstappen mellett szerezte, majd a Renault és a McLaren következett, utóbbi azonban 2022 végén, két gyenge szezon után elküldte őt. Ricciardo most másodszor is elhagyja a Forma-1-et, 257 futam, nyolc győzelem és három pole pozíció után.