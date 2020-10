HIVATALOS: Raikkonen és Giovinazzi marad 2021-ben is az Alfa Romeonál!

Az Alfa Romeo péntek reggel jelentette be a 2021-es pilótapárosát, nagy meglepetésre végül nem érkezik hozzájuk Mick Schumacher, Kimi Raikkonen 42 évesen is az F1-ben fog versenyezni, és az Alfánál meg voltak elégedve Antonio Giovinazzi fejlődésével is.

A hír talán nem nagy meglepetés annak, aki követte az átigazolási pletykák utolsó fázisát, amikor már szinte biztosra vált, hogy a jelenlegi párosával folytatja a svájci-olasz alakulat.

Sergio Perez neve is felmerült, akit a Racing Pointtól menesztettek, a mexikói pilóta természetesen nem apró támogatói háttérrel érkezett volna, azonban Kimi Raikkonen maradása bármilyen külső pilóta érkezése előtt becsukta a kaput.

A másik ülésről köztudottan a Ferrari dönt, és szinte végig úgy tűnt, hogy azt a Ferrari junior Mick Schumacher kapja, aki a Nürburgringen az FP1-en vezethetett is volna, forrásaink szerint ugyanakkor ez sosem arról szólt, hogy azzal a csapattal teszteljen, amelyhez csatlakozik is 2021-ben. A hátszeres világbajnok fia így minden bizonnyal a Ferrari másik ügyfélcsapatánál, a Haasnál mutatkozhat majd be a Forma-1-ben.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Kimi Raikkonen ebben a hónapban lett 41 éves, és jövőre lesz 20 éve annak, hogy bemutatkozott a Forma-1-ben. A finn Jégember többször is elmondta, csak tőle függ, hogy maradni akar-e a Forma-1-ben, a Portugál Nagydíjin bemutatott előzéssorozata azonban bizonyította, hogy még mindig ott a tűz Kimiben.

„Az Alfa Romeo több, mint egy csapat számomra, egy második család” – nyilatkozta a bejelentés kapcsán Raikkonen. „Sokan itt voltak akkor is, amikor 2001-ben debütáltam a Forma-1-ben, ez a különleges hangulat pedig extra motivációt ad ahhoz, tovább folytassam.”

„Nem lennék itt, ha nem hinnék a projektben, és abban, mit tudunk elérni közösen. Ez a csapat a szavak helyett a kemény munkát tartja nagyra, és remekül passzolnak a stílusomhoz. Nagyon várom már a következő szezont, és remélhetőleg meg tudjuk közelíteni majd a középmezőnyt a csapattal.”

