Hivatalos: Piastri 2023-ban az Alpine-nal debütálhat a Forma–1-ben

A pilótapiac nagyon magas fokozatba kapcsolt azok után, hogy a Magyar Nagydíj előtt Sebastian Vettel bejelentette visszavonulását. Miközben a hétvége folyamán még azt találgatta mindenki, ki veheti majd át a német helyét, hétfő délelőtt hamar pont került erre a kérdésre.

Alonso ugyanis meglepetésre leszerződött az Aston Martinnal, ráadásul több szezonra, ez pedig üresedést eredményezett a franciáknál. Az utóbbi 24 órában több pletyka és információ is szárnyra kapott Alonso lehetséges utódja kapcsán, de végül a legvalószínűbb forgatókönyv valósult meg.

A Formula 2-t tavaly megnyerő ausztrál pilóta, aki idén az Alpine tesztversenyzőjeként tevékenykedik, mindenképpen szeretett volna bekerülni az F1-be, és egy ideig úgy tűnt, a Williamsnél kaphatja majd meg Nicholas Latifi helyét 2023-ra.

Vettel visszavonulása azonban eldűtötte a dominókat, Alonso átszerződése pedig hirtelen helyet nyitott Piastri számára, akinek elvileg a szerződésébe van foglalva, hogy az Alpine-nak helyet kell biztosítania neki a jövő évi rajtrácson, különben elhagyhatja a franciák kötelékét. Ezzel most már nem lesz gond.

A döntés azonban vélhetően nagyon hirtelen történhetett, mivel egyelőre semmilyen hivatalos szöveget nem kaptunk a csapat és Piastri részéről a bejelentés mellé, ami annak is lehet a jele, hogy a háttérben még bőszen folynak az egyeztetések a témában.

Otmar Szafnauer csapatfőnök azonban úgy véli, hogy Piastri és Esteban Ocon kettőse tökéletes lenne a hosszú távú céljaik elérése érdekében. „Oscar egy fényes és ritka tehetség. Büszkék vagyunk rá, hogy terelgethettük útját és támogathattuk őt a junior kategóriákban.”

„Az utóbbi négy év közös munka során láthattuk, ahogy egy olyan pilótává érik és fejlődik, aki bőven rászolgált arra, hogy az F1-ben legyen. Tartalékversenyzőként sokat dolgozik a csapattal a pályán, a gyárban és a tesztek során is. Megmutatta, hogy érett, ígéretes és a sebessége is megvan ahhoz, hogy övé legyen a második ülésünk Esteban mellett.”

„Úgy hisszük, hogy ez a duó megadja nekünk azt a folytonosságot, amely ahhoz kell, hogy elérhessük hosszú távú célunkat, vagyis ismét a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címért harcolhassunk.”

A korábbi hírek arról is szóltak, hogy az Alpine-nak szerződéses joga van Piastri szerepeltetésére, és ez a gyors bejelentés akár azért is történhetett, hogy az istálló megerősítse, igényt tartanak tehetségükre, ezzel jelezvén a többi csapatnak, akik le akarnák őt igazolni, hogy jogi következményei is lehetnek annak, ha ők is Piastrit akarják.

