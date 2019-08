BRÉKING: összeáll a Ricciardo-Ocon páros a Renault-nál

Esteban Ocon még mindig nagyon fiatal, így bőven van ideje arra, hogy egy remek karriert építsen fel magának a Forma-1-ben. A francia versenyző 2014-ben a Lotus F1 Team, míg 2016-ban a Renault Sport F1 Team színeiben kapott lehetőséget a vezetésre, de csak szabadedzéseken. A Mercedes juniorja azonban a 2016-os Belga Nagydíjtól már a Manornál versenyezhetett a királykategóriában. Ezeken a futamokon nem szerzett pontot.

A teljesítménye azonban kellően meggyőzte a Mercedest és a németek motorjait használó Force Indiát, hogy egy 2 évre szóló szerződést írjanak vele alá. Ocon hamar elkezdte meghálálni a bizalmat, hiszen az idény során mindössze két olyan alkalom volt, amikor nem volt pontszerző: Monacóban 12. lett, míg Brazíliában kiesett.

Az F3-as és GP3-as bajnok tavaly lényegesen nagyobb tapasztalattal a háta mögött gurulhatott pályára, de a pontszerzések már nem olyan könnyedén érkeztek a részéről, és a szezonban négyszer is kiesett. Emellett Ausztráliában, Kínában, Magyarországon, Mexikóban és Brazíliában sem volt pontszerző. Végül csak 49 pontig jutott és 12. lett, szemben a korábbi eredményével, amikor a 8. helyen zárt 87 világbajnoki egységgel a neve mellett.

2019-re pedig elvesztette a helyét, de nem az eredményei miatt, hanem mert a milliárdos Stroll vette át az istállót, aki a fiát ültette be Sergio Pérez mellé. A Renault, a McLaren és a Toro Rosso is szívesen szerződtette volna Ocont, ám mivel nem akartak kölcsönpilótát, nem éltek a lehetőséggel. Esteban hitt abban, hogy 1 év szünet után megkaphatja a Mercedes gyári ülését, és noha heteken át úgy tűnt, hogy ez meg is fog valósulni Esteban Ocon teljesítménye miatt, a vezetőség a finn mellett tette le a voksát.

Ocon nem esett kétségbe, és már korábban tárgyalásokat folytatott a Renault-val, akik egy több évre szóló szerződést írtak vele alá, mely 2020-tól lép érvénybe, tehát Nico Hülkenbergnek 3 szezon után el kell hagynia Enstonet, így Daniel Ricciardo új csapattársak kap.

„Mindenekelőtt nagyon büszke vagyok arra, hogy a Renault versenyzője lehetek. Enstone-ban nőttem fel, kezdve a Lotusszal 2010-ben, majd a Renault-val. Nagyon ragaszkodom ehhez a csapathoz, és mindenkihez, aki ott dolgozik: ők azok, akik egyszer már megnyitották előttem az utat a motorsport csúcsához, másodszor pedig egy nagyon ambíciókkal bíró csapat bízott meg engem azzal a lehetőséggel, hogy ismét megmutassam a képességeimet az F1-ben. Ez egy felelősség, amit nagyon komolyan veszek. Az a bizalom bizalom, ami bennük van felém, hogy segítsek előrébb mozdítani a csapatot, egy nagyon pozitív nyomást jelent, és várom, hogy a lehető legjobbat adjam magamból.”

"Nagyon örülünk, hogy a következő szezonban Estebannal dolgozhatunk együtt. Az F1-es karrierje során Esteban volt fent és lent, és már teljesen érti, hogy meg kell ragadni minden lehetőséget. A természetéből adódó tehetségén túl Esteban célja, hogy összpontosítsa az energiáját és a vezetését, amelyek csak fokozódtak az egy év várakozással. Már csak rajtunk múlik, hogy mi be tudjuk-e vonni a csapat fejlődésének következő szakaszába" - jelentette ki Cyril Abiteboul."Már bizonyította a képességét arra, hogy pontokat szerezzen, a pályán és azon kívül is professzionalizmust képvisel, és a világbajnoknál tesztversenyzőként szerzett tapasztalatára is szükség lehet a csapat fejlesztéseinél" - folytatta a Renault csapatfőnöke."Szeretnék köszönetet mondani Nicónak a fenomenális részvételéért és a hatalmas hozzájárulásért, amelyet az elmúlt három szezon során mutatott a fejlődésünkért. Amikor Nico úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk, a kilencedikek voltunk. Tavaly a negyedik helyig vitt minket, és ő hetedik helyen végzett a pilóták versenyében. A szerződésének közelgő vége nehéz döntést jelentett, mert Nico haladás egyik pillére volt. A szezon első fele nagyobb kihívás volt, de tudom, hogy számíthatunk rá az év második felében is" - jelentette ki Nico Hülkenberg kapcsán Abiteboul.

