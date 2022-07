Hivatalos: növelték a 2022-es szezonra vonatkozó költségsapka méretét!

Az F1 éppen, hogy csak elkezdett kilábalni a koronavírus-járvány okozta sokkból, amikor a 2022-es szezon előestéjén Oroszország megtámadta Ukrajnát, és ezzel rúgott még egyet a világgazdaságba, ami az infláció növekedéséhez is vezetett.

Azóta több F1-es topcsapat is kijelentette, hogy nem fogják tudni tartani a 2022-es szezonra a bónuszokkal együtt tervezett 141,2 millió dolláros költségsapka méretét.

A témát Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke hozta fel a legtöbbször, a kisebb csapatok közül pedig az Alfa Romeo csapatfőnökének, Frederic Vasseurnek volt a legmarkánsabb reakciója, aki egyszerűen a szélcsatornájuk leállítására szólította fel a topcsapatokat, hogy beférjenek a költségsapka alá.

Még több F1 hír: Büntetést kap Valtteri Bottas, csak a mezőny végéről indulhat vasárnap!

Az F1 30 fős bizottságának (FIA, FOM, 10 csapat) spielbergi ülésén azonban sikerült kompromisszumot kötnie az érintett feleknek, ezért hivatalosan is 3,1 %-kal, kb 4,4 millió dollárral növelték a költségsapka méretét.

A Motorsport.com értesülései szerint a végső szavazáson 8 csapat támogatta a költségsapka méretének növelését, és 2 nem, azonban a javaslatok elfogadásához már egy minősített többség is elég a korábban érvényben lévő egyhangúsággal szemben.

Az F1-es Bizottság továbbá döntött arról is, hogy a 2023-as szezon első versenye előtt egy héttel is tarthat majd a csapatok egyhangú beleegyezése nélkül is tesztet az F1, ami gyakorlatilag megerősíti, hogy a 2023-as előszezoni tesztet ismét Bahreinben tartják majd.

Szóba került természetesen a 2026-os motorformula is az ülésen, azonban sem az F1, sem a csapatfőnökök és érintett gyártók nem fognak nyilatkozni a részletekről a bizottság következő üléséig.